Modern Sanat'ın başkenti İstanbul

Uluslararası çağdaş sanat camiası ve Türk sanatseverlerin merakla beklediği Contemporary Istanbul Art Fair, 16 - 19 Ekim tarihleri arasında, Akbank Private Banking sponsorluğunda, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları'nda gerçekleşecek.



Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Contemporary Istanbul, Türkiye'de bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı "çağdaş sanat etkinliği"nden biri olarak İstanbul'un kültürel ve sanatsal yaşamını dünyaya açmaya devam ediyor.



Dünyanın dört bir yanından gelen eserle 16 - 19 Ekim 2008 tarihleri arasında, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu'nda, kapılarını ziyaretçilerine açacak olan Contemporary İstanbul'un ana sponsorluğunu bu yıl Akbank Private Banking üstlendi. Finans ve sanat dünyasının birbirleri ile olan ilişkisine en iyi örnek olmayı hedefleyen Akbank Contemporary Istanbul iş birliğinin, Türkiye'deki güncel sanatın hem üretimi hem de yayılmasını geliştirmesi açısından etkili olması bekleniyor.



Bu yıl oldukça etkin bir iletişim planı geliştiren Contemporary İstanbul'un yurt içinde medya sponsorluğunu CNN Türk, Hürriyet, Referans, Radikal, Milliyet Sanat, Turkish Daily News ve Digitürk üstlenirken, uluslararası platformda ise 13 ülkede 28 dergide, 42 frekans fuar ile ilgili ilan ve haber yayınlanacak. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ise her yıl olduğundan daha fazla yer vererek tüm şehirde Contemporary Istanbul'u milyonlarca İstanbullu'ya duyuruyor.



Contemporary İstanbul'un sanat dergileri sayesinde ulaşmayı planladığı yaklaşık 3.5 milyon dergi okuyucusunun ağırlıklı olarak Contemporary Istanbul'un ana hedef kitlesini oluşturan sanat platformu profesyonelleri (galericiler, müzayedeciler ve sanat eleştirmenleri), sanatçılar ve koleksiyonerlerden oluşması açısından etkisinin, bu sayının ifade ettiğinin çok daha ötesinde olması bekleniyor.



Bu yıl 50 bini aşkın kişinin ziyaret edeceği öngörülen Contemporary Istanbul'un, sanatseverlerin odak noktası haline gelecek pek çok özel projeye imza atması planlanıyor. Her yıl yerli, yabancı bir çok sanatçının resim, heykel, fotoğraf,enstalasyon, video art ve dijital sanat eserine ev sahipliği yapan fuarın bünyesinde bu yıl özel bir proje olarak yurtdışından gelecek sergilerin yanı sıra "International Video Screening" adı altında, farklı ülkelerin sanatçılarının videoları izleyicilerle paylaşılacak.



Geniş bir katılımın söz konusu olduğu Contemporary İstanbul'da,90'ı yabancı, 148'i yerli 238 sanatçının eserlerine yer verilecek. Contemporary Istanbul bu yıl, sanatçı insiyatiflerine de yer vermektedir. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'nin desteği ile yürütülen projede, genç sanatçılardan oluşan insiyatiflerle ülkemizdeki çağdaş sanatın çarpıcı örnekleri, izleyiciler tarafından görülebilecek.



Türk çağdaş sanatının en yüksek değerli eseri, Contemporary Istanbul'da



Contemporary İstanbul'da sergilenen eserler kapsamında sıkça karşımıza çıkacak isim ise 2004 yılında Türkiye'de ilk defa tek bir sanatçıya odaklanarak kurulmuş müzesi olan ünlü sanatçı Burhan Doğançay. Contemporary İstanbul'un Burhan Doğançay'ın, Türk çağdaş sanatına katkılarının görülmesi için iyi bir fırsat olması yanında, son dönemde bitirmiş olduğu en büyük ebattaki eseri (2.7 x 5.0 m) ise bugüne kadar Türkiye'de görülmüş en yüksek değerdeki çağdaş sanat eseri olarak izleyicilere 1 milyon USD bedelle sunulacak. Akbank Private Banking'in VIP Lounge'ında da Doğançay'ın görülmemiş eserlerine yer verilecek.



Doğançay, Kervansaray, 5533, Hafriyat gibi sanatçı insiyatiflerinin yanı sıra dünya çapında isimleri de Contemporary Istanbul kapsamında görmek mümkün olacak. 2007 yılındaki 410 milyon USD tutarındaki satışları ile dünyada 1. sıraya oturan Andy Warhol yanında Gerhard Richter, Sam Francis, Sigmar Polke, Alen Jones, Tom Wesselman'ın fuarda hangi eserlerinin sergileneceği şimdiden merak uyandırıyorTony Cragg, Mayumi Okabayashi, Mike Berg, Semiha Berksoy, İnci Eviner, Kezban Arca Batıbeki, Ahmet Elhan gibi adı çağdaş sanatla özdeşleşmiş sanatçılar etkinlikte yer alacak isimlerden bir kaçı



İstanbul sanat ortamının Ekim ayında oldukça renkli geçmesi planlanıyor. İstanbul'daki başta Dali ile Sabancı Müzesi ve İstanbul Modern olmak üzere müzelerde yer alacak oldukça önemli sergilerin, Tasarım Haftasının, Akbank Caz Festivali' nin Contemporary Istanbul'un tarihleriyle örtüşmesi bunun göstergesi niteliğinde.. Tüm bu etkinliklerin yanı sıra Contemporary Istanbul'un kentin seçkin noktalarında gerçekleştireceği davetler, sanatseverler için 4 gün boyunca vazgeçilmez bir unsur olmaya devam edecek. Ayrıca, Sotheby's Art Institute tarafından The Sofa Hotel'de genç koleksiyonerlerin eğitimini hedefleyen bir seminer de etkinlik programı içinde yer almaktadır.



Contemporary Istanbul'08'in ses getirecek projelerinden biri de, bu yıl ilki yapılacak olan konferanslar dizisi. 16 Eylül tarihinde The Sofa Hotel'de 14.00-19.00 arası gerçekleşmesi planlanan Contemporary İstanbul Dialogues'un konuşmacıları ise Berlin Sanat Akademisi'nin sanat direktörü Johannes Odenthal, Tagesspiegel gazetesi sanat editörü ve eleştirmeni Nichola Kuhn ile İstanbul Modern Müzesi şef küratörü Levent Çalıkoğlu olacak. Konferans ve akabinde gerçekleşecek panelde, dünyadaki ve Türkiye'deki çağdaş sanat ortamı her yönüyle ele alınacak.



Contemporary İstanbul'un uluslar arası iletişimini ise bu yıldan başlayarak Italya'da Artissima, Dubai'de Art Dubai ve Yunanistan'da Art Athena'yi da yürütmekte olan "Brunswick Art" üstlenmiş bulunuyor.



16 19 Ekim tarihlerinde LK Rumeli Salonlarında sergilenecek eserler ve katılımcı galerileri, düzenlenen etkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleri, kentin sanatsal üretim gücü ile Contemporary Istanbul sanatın yeni çekim merkezi olacak...