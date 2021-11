Modern sanat müzesinden 84 bin dolar çalan sanatçı, hırsızlığa "kavramsal sanat" dedi

Danimarkalı sanatçı Jens Haaning, Danimarka'daki bir modern sanat müzesinden "Take the Money and Run" (Parayı Al ve Kaç) başlıklı kavramsal sanat eseri parçası için 84 bin bin dolar aldı.

Müze yönetimi serginin sonunda paranın iade edilmesini bekledi fakat para gelmedi. P1 Morgen radyo programına konuşan Haaning, "Hayır, paranın iade edilmesi gerekmiyor. İşin kendisi onların parasını almış olmamdır" dedi.

Vice News'in haberine göre, Kuzey Danimarka'daki Kunsten Modern Sanat Müzesi, Haaning'i "Work It Out" sergisinin bir parçası olarak daha önceki iki eserini yeniden yaratması için görevlendirdi. İlk olarak 2007'de sergilenen eserler, Danimarka ve Avusturya'nın ortalama gelirini gerçek banknot olarak içeren camla kaplanmış iki tuvalden oluşuyordu.

Kunsten müzesi müdürü Lasse Andersson Haaning'e eserleri yeniden yaratması için 534 bin Danimarka kronu ödünç verdi ve sanatçı da sözleşmeyle, serginin Ocak 2022'de sona erdiğinde paranın iade edeceğini kabul etti. Fakat müze çalışanları Haaning'den gelen ve içinde eserlerin olması gereken iki pakette yalnızca iki adet boş cam çerçeve buldular.

"Sanat dünyasındaki düşük ücretlere ve çalışma koşullarına karşı bir protesto"

Haaning, "Parayı Al ve Koş"un sanat dünyasındaki düşük ücretlere ve çalışma koşullarına karşı bir protesto olduğunu söyledi. Haaning'in iddiasına göre müze, yeniden yaratılan iki eser için ona 25 bin Danimarka kronu (yaklaşık 3 bin 925 dolar) ödemeyi teklif etti. Sanatçı verilen miktarın, eserleri yeniden yaratmaya harcaması gerekeceğini ve hiç kâr edemeyeceğini söylüyor.

Radyoya konuşan sanatçı Haaning, diğer işçileri de yaptığının aynısını yapmaya çağırdı.

Durumu değerlendirme aşamasındaki Kunsten Müzesi yönetimi, Haaning parayı iade etmezse hakkında şikayetçi olmaya henüz karar vermedi. Müze müdürü Andersson konuyla ilgili, "Haaning’in sergi hakkında yorum yapan bir sanat eserini yarattığını düşünebilirdim ama biz bu şekilde anlaşmadık" dedi.