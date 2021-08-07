Modern pentatlonda ata yumruk atan Alman koç, Olimpiyatlar'dan diskalifiye edildi

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2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Alman modern pentatlon koçu, bir ata yumruk attığı için Olimpiyatlar'dan kovuldu.

Alman atlet Annika Schleu'ya yardım etmekle görevli olan koç Kim Raisner, cuma günkü zıplama rauntundan önce Saint Boy isimli atın kontrolünü sağlamaya çalışıyordu. Olimpiyatlar'da atletlere ilk defa gördükleri atla bağ kurmaları için sadece 20 dakika veriliyor. Schleu'nun atla ringe gelirken göz yaşları için olduğu görüldü.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği, görüntüleri inceledikten sonra Raisner'in ata vurmaya çalıştığını gördüklerini belirtti. Raisner'in aynı zamanda Schleu'ya "atı daha sert kırbaçlaması" yönergesi verdiği duyulmuştu.

Birlik, "Raisner'in yaptıklarının kuralları ihlal ettiğine karar verildi" açıklamasında bulundu.

Saint Boy, daha önceki bir turda Rus atlet için de zıplama yapmayı reddetmişti. Alman Modern Pentatlon Birliği, atın Schleu binmeden önce travmatize olduğunu ifade etti.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği, Raisner'e siyah kart gösterildiğini ve Tokyo 2020'nin kalanından diskalifiye edildiğini ifade etti.

Geçen hafta da Alman Bisiklet Federasyonu'nun sportif direktörü, kullandığı ırkçı ifadelerin mikrofona yakalanmasının ardından ülkesine geri gönderilmişti.