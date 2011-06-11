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Arkeologlar moral bozuyor

Dünyanın en çok tartışılan ve konuşulan tablolarından Mona Lisa’ya modellik yapan Lisa Gherardini del Giocondo’nun torunları Fransız Paris Match dergisine konuştu.Milliyet'te yer alan habere göre, İtalya Toscana düklüğünün iki prensesi Irina ve Natalia Strozzi kardeşler, Lisa Gherardini’nin 15. kuşaktan torunları... İtalyan soy bilimci Domenico Savini geçtiğimiz yıllarda Mona Lisa’nın gerçek kimliğini tespit ederek Strozzi ailesine ulaşmıştı. İki güzel kız kardeş şimdi Gherardini’nin mirasını gururla taşıyor.15 jenerasyon onları ayırsa da iki kardeşin de Mona Lisa’ya benzerliği açık açık görülüyor. Natalia (34) “Onun gözlerini almışım ama gülüşüne sahip değilim. Irina ve ben modern Mona Lisa’larız. Ailemiz yaklaşık 1000 yıldır Toscana’da” diyor. Profesyonel bir dansçı olan Natalia, “5 yaşımdan bu yana dansla yaşıyorum. Ünlü dansçı Rudolf Nureyev aile dostumuzdu. Bana çok şey öğretti” diye ekliyor. Ayrıca 5 dil konuşan Natalia’nın kardeşi Irina (29) da onun gibi başarılarıyla göz dolduruyor. Tam 7 dil konuşan Irina hem ekonomide uzman hem de profesyonel bir piyanist.Lisa Gherardini’nin gerçekten Mona Lisa’daki kadın olup olmadığını anlamak için mezarını inceleyen arkeologlar ise kız kardeşlerin moralini bozuyor. Prensesler, “Onu rahat bırakın. Huzur içerisinde uyusun” diyor. Dünyaca ünlü tabloyu Francesco del Giocondo adlı tüccarın, genç eşi Lisa için Leonardo da Vinci’ye yaptırdığı düşünülüyor. Gherardini 1542 yılında yaşamını yitirmişti.