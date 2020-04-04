"Modern korsanlık": Almanya, ABD'nin sipariş verdiği maskelere el koyduğunu iddia etti

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Berlin Belediyesi, ABD'yi Almanya'ya gönderilen 200 bin maskeyi kendilerine yönlendirmekle suçladı. Berlin yönetimi, hamleyi "modern korsanlık" olarak nitelendirdi.

Yerel yönetim, ABD yapımı maskelere Tayland'ın başkenti Bangkok'ta "el konulduğunu" ifade etti. Yapılan açıklama FFP2 tipi maskelerin Berlin Polisi tarafından sipariş edildiği ancak asla son destinasyonuna ulaşmadığı bildirildi.

Berlin İçişleri Bakanı Andreas Geisel, maskelerin ABD'ye yönlendirildiğini tahmin ettiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Savunma Üretimi Yasasını yürürlüğe soktu. Kore Savaşı döneminde üretilen bu yasa doğrultusunda ABD şirketlerinin yerel ihtiyacı karşılamak üzere üretimi arttırması gerekiyor. Yürürlüğe sokulan bu yasa doğrultusunda bahsi geçen maskeleri üreten ABD şirketi 3M'nin, yabancı ülkelere maske ithal etmesi yasaklanıyor.

Trump cuma günü yaptığı açıklamalarda birçok sağlık ürününe el konulduğunu açıklamıştı, ancak bu ürünlerin hangi ülkeye gitmekte olduğunu dile getirmemişti.