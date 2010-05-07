Modern insanla Neandertal akrabaymış

T24 - Modern insanın gen yapısıyla Neandertal insanının gen yapısı kesiştiği belirlendi.



Yarın Science adlı dergide yayımlanacak araştırma, bugünkü insanın genlerinin yüzde 1 ile yüzde 4'ünün modern insanın en yakın akrabası olan Neandertalden geldiğini belirtiyor. Neandertal, 440 bin yıl önce ortaya çıktı ve 30 bin yıl önce soyu tükendi.



Araştırmayı kaleme alan ABD'deki Kalifornya Üniversitesi Biyomoleküler Mühendisliğinden Prof. Dr. Richard Green, "Neandertal, gen yapısını bugünkü insana aktarmış" dedi.



Green, bu genetik aktarmanın, 50 bin ile 80 bin yıl önce, muhtemelen, ilk Homo Sapiens insanların, insanlığın yuvası olan Afrika'dan ayrılıp, Avrasya'ya dağılmadan önce, Ortadoğu'da Neandertal ile karşılaştıklarında meydan gelmiş olabileceğini bildirdi.



Neandertal genlerinin Avrupalılarda ve Asyalılarda belirlenmesi ancak Afrikalılarda bulunmamasının, Green'in varsayımını güçlendirdiği belirtiliyor.



Araştırmacılar, Hırvatistan'daki Vindiglia Mağarası'nda buldukları, 38 bin ile 40 bin yıllık 3 Neandertal kadına ait fosilleşmiş kemiklerde yaptıkları analizlerde, Homo Sapienslere ait herhangi bir gene rastlamadılar.



Araştırmacılar ayrıca Neandertal, şempanzenin ve modern insanın gen yapılarının birbirleriyle yüzde 99 aynı olduğunu ve böylece bugünkü insanın, Neandertalin ve şempanzenin ortak atasının 5 veya 6 milyon yıl önce yaşamış olduğunu tespit ettiler.



Araştırmacılara göre, evrimleşmede, Neandertal ile insanın farklılaşması 270 bin ile 440 bin yıl önce meydana geldi.



Araştırmacılar, Neandertal türü ile bugünkü insan türü arasındaki farklılıklara rağmen, iki türün birbirlerine çok benzediğini ifade ediyorlar.



Dr. Richard Green, "Neandertalin gen yapısının çözülmesiyle insan evrimi hakkında çok zengin bilgilere ulaşacağız ve bu bilgileri gelecek yıllarda kullanacağız" dedi.







