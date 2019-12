Modern antropolojinin babası Levi-Strauss öldü

Fransız Akademesi, Fransız entelektüeli ve modern antropolojinin babası olarak düşünülen Claude Levi-Strauss'un 100 yaşında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Levi-Strauss'la ilgili törenin hafta içinde yapılmasının planlandığını belirten Akademi, ünlü antropologun ölüm tarihi ve nedeni hakkında bilgi vermedi.

Brüksel'de 1908'de doğan Claude Levi-Strauss, modern antropolojinin temellerini atmış ve kendinden sonraki araştırmacıları etkilemişti.

Antropoloji alanını yeniden şekillendirdiği konusunda hemfikir olunan Levi-Strauss, düşünce ve ortak davranış örnekleriyle ilgili yeni kavramları, ilkel ve modern toplumlarda özellikle mitleri ortaya çıkarmasıyla tanınıyor.

Levi-Strauss, 60 yıl süren mesleki yaşamında, "Tristes Tropiques" (1955), "The Savage Mind" (1963) ve "The Raw and the Cooked" (1964) gibi antropoloji ve edebi klasiklere imza attı. Levi-Strauss'un 1955'te yazdığı otobiyografisi "Tristes Tropiques" 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olarak görülüyor.

1973'te Fransa Akademisine seçilen ilk antrolopog olan Levi Strauss, 28 kasım 2008'de 100 yaşına girmişti.