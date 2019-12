'Moderatöre vurmak istedim'

Diyarbakır mitingi dönüşü uçakta, Ergenekon için 'bedeli olacak' diyen Erdoğan, Davos'ta vurmakla vurmamak arasında 'gidip geldiğini' anlattı.





Ergenekon'un peşini bırakmayacağız



Başbakan Erdoğan Diyarbakır dönüşünde açıkladı: Bölge halkının en çok mutlu olduğu açılımlardan bir tanesi Ergenekon'dur. Bu konunun peşini bırakacak değiliz. Nereye varırsa varsın. Yargıya müdahale gücümüz yok. Yargıdan beklenen, bizden beklenirse bize haksızlık olur. Kaldı ki şu anda yaptıklarımızın bedeli, şimdi değil gelecekte olacak. Ama biz bunu düşünmüyoruz



Başbakan Tayyip Erdoğan, gövde gösterisi yaptığı Diyarbakır mitinginden dönüşünde ANA uçağında bir grup medya yöneticisine değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Ergenekon'a ilişkin bugüne kadar kendisinden ilk defa duyduğumuz şu yorumu yaptı: 'Şu anda yaptıklarımızın bedeli şimdi değil gelecekte olacak. Ama biz bu bedeli düşünmüyoruz.' İşte Başbakan'la uçak sohbeti:



Etnik kimlik siyaseti yapanlar



Dikkat ederseniz kimlik siyaseti yapan iki tane parti var. MHP de DTP de kimlik siyaseti yapıyor. Biz her ikisini de kabul etmiyoruz. Onun için de etnik milliyetçiliğe hayır diyoruz. Bizim yaklaşım tarzımız, yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevmektir.



Doğu'da CHP'nin zaten belediyesi hemen hemen yok. Çünkü halkla birlikteliği yok. En az geldiğim yer Tunceli'dir, üç kere geldim. Hakkari'ye üç kere geldim. Arkadaşlarım zaten ayrıca geliyorlar.



15 gün sonra netleşir



Şu anda henüz tırmanmadayız. Daha bu günlerde şu şudur demek kolay değil. Yani son 15 günde iş daha netleşir.



Halk Ergenekon açılımından memnun



('Ergenekon operasyonunun yavaşladığına ilişkin değerlendirmeler var. Ne düşünüyorsunuz?' sorusu üzerine ellerini iki yana açarak 'İnsaf' dedi ve devam etti) Bölge halkının en çok mutlu olduğu açılımlardan bir tanesi Ergenekon'dur. Bu kamuoyu araştırmalarında da çıkıyor. Bu konunun peşini bırakacak değiliz. Yani bu olay nereye varırsa varsın devam edeceğiz. Ama takdir edersiniz ki biz yasamanın içinde varız, yürütmede varız. Ama yargıda biz yokuz. Yargıya müdahale gücümüz de yok. Yargıdan beklenen bizden beklenirse bize haksızlık olur. Kaldı ki şu anda yaptıklarımızın bedeli şimdi değil gelecekte olacak. Ama biz bu bedeli düşünmüyoruz. Şimdi biz ülkemize bedel ödetmek istemiyoruz. Bu işin yavaşlaması diye bir şey olmaz.



Doğan'a cezayı ben mi ben mi yönlendirdim



Maliye Bakanlığı'nın periyodik bir işlemi. Aynı şekilde SPK'nın var. Sermaye Piyasası Kurulu. Bağımsız kurum. Onu da mı ben yönlendiriyorum.



Obama müşterek çalışma istedi



Obama, Ortadoğu'da müşterek çalışmanın gereğinden bahsetti. Biz de kendilerine 'Bölgede müşterek çalışmada Türkiye diğer ülkelere göre daha isabetli bir seçim olacaktır' diye söylemiş olduk. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti özelliği Ortadoğu'da başka hiçbir ülkede yok. Bunun yanında halkının yüzde 99'u Müslüman bir ülkeyiz.



TRT Şeş'i güçlendireceğiz



TRT Şeş'i güçlendirmemiz lazım. Program içeriğini çeşitlendirebilirsek ben inanıyorum Kuzey Irak'ta olsun Irak'ın daha da merkezine doğru çok daha büyük ilgiler uyandıracaktır. Diğer televizyonların böyle ciddi bir alt yapısı yok.



Ahmet Kaya getirilebilir



Ertuğrul Bey'e (Kültür Bakanı Günay) Almanya'da olan Şivan'ı da ikna edebilirseniz, getirebilirseniz dedim. Ahmet Kaya'nın eşiyle de görüş dedim. İsterlerse Ahmet Kaya'nın kabrini buraya aldıralım. İlk şeyde kesin demiyorum ama olumlu bir yaklaşım var.



Baykal'ın söyleyecek neyi var?



TV'de çık karşıma diyor. Tabii bunu artık Türkiye'deki bu süreç içerisinde bir defa sağlıklı bir propaganda yolu olarak görmüyorum. Zira yapılanları bundan önce gördük. Eee karşılıklı olarak ben CHP'yle hangi yerel yöneticiyle tartışacağım. Şu anda Baykal'ın yerel yöneticilik noktasında söyleyeceği ne var? Benim yerel yöneticilik geçmişim var. Sayın Baykal'ın böyle bir geçmişi yok. Ben tabii böyle konuda iyi konuşurum. O meydan okuyarak prim yapmak reklam yapmak istiyor. Ne o primi, ne o reklamı kendisine yaptırtmam. Kaldı ki oy buralarda veriliyor. Meydanlarda. Ne anlatacaksan gel burada anlat. Onda da herhalde moderatör olarak seçtikleri kişileri bellidir.



Kadir Bey'i yargıya götür



Hadi Şaban Bey'le Dengir Bey'in dokunulmazlığı var. Kadir Bey'in dokunulmazlığı da yok. Hadi Kadir Bey'i götür yargıya. Yani yargıya götürmüyorsun, suç duyurusunda bulunamıyorsun, demek elinde tutarlı bir şeyin yok. Ama ikide bir bunları konuşuyorsun. İnsanı hakikaten üzen bu.



Moderatöre vurmayı düşündüm



('Davos'ta moderatöre omzunuza dokunduğu an vurmayı düşündünüz mü?' sorusu üzerine) Öyle bir şey geçti içimden. Gittim geldim yani. Omzuma elini attığı anda orada denge değişti. Çünkü, böyle bir edepsizlik, böyle bir terbiyesizlik olmaz. Moderatör, Başbakan'ın omzuna el atacak...



Dikkat ederseniz ben Davos'u hiç kullanmıyorum. Konuşmuyorum. Çünkü bunun bir istismar vesilesi olmasını istemiyorum. Ancak millet her şeyi kavramış. Aksaray'da Kültür Merkezi'nin açılışını yaparken, yine toplu açılış, seçkin öğrencileri okul müdürü oraya getirmiş. Ben hediye vereceğim. Geldi bir kız 'One Minute' dedi, öptü.