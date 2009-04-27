Model Merve Şendil'in 'meslek kazası'

Defilede, podyumda yürürken manken Merve Şendil'in giydiği elbisenin üst kısmı açıldı, sağ göğsü ortaya çıktı. Şendil, eliyle göğsünü kapatıp gülümseyerek podyumdan ayrıldı.Forum Aydın tarafından düzenlenen defilede Tuğba Özay, Ece Gürsel, Aysu Baceoğlu ve Özge Ulusoy gibi mankenler podyuma çıktı. Yediden yetmişe yaklaşık bin kişinin izlediği defilede Aydınlılar, mankenleri yakından görebilmek için kıyasıya birbirleriyle yarıştı. Bazıları cep telefonlarıyla mankenlerin fotoğraflarını çekmeye çalıştı.YKM, Assos Pırlanta, Spazio, Tefal ve Defacto gibi ünlü markaların yeni ürünlerinin tanıtıldığı defilede, manken Merve Şendil talihsiz bir kaza yaşadı. Şendil, podyumda yürürken, giydiği askısız beyaz elbisenin üst kısmı bir anda açıldı, sağ göğsü ortaya çıktı. Bozuntuya vermeden eliyle göğsünü kapatan manken, gülümseyerek podyumdan ayrıldı. Karaografisini Rönasans Ajans’ın üstlendiği defile, diğer mankenlerin tanıttığı kıyafetlerle sürdü. Aydınlılar defileyi ilgiyle izledi.