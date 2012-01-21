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Model Heidi Klum ve şarkıcı eşi Seal boşanıyor

Model Heidi Klum ve şarkıcı eşi Seal 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurdu.

21 Ocak 2012 02:00


T24 - Model Heidi Klum ve şarkıcı eşi Seal 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurdu.
 
ntvmsnbc'nin haberine göre; şov dünyasının örnek çifti Heidi Klum ve Seal hayranlarını şaşırttı. 10 Mayıs 2005'te Meksika'da Seal'ın evinin yakınında, deniz kenarında evlenen ve daha sonra da her yıl 10 Mayıs'ta farklı bir konseptte nikah tazeleyen çift şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanmaya karar verdi.

Dünyanın en ünlü mankenlerinden biri olan Heidi Klum ile Seal 2004 yılında tanışmış ve Seal, Britanya Kolombiyası'nda, 14 bin feet yükseklikteki bir buzulun üzerinde ünlü mankene evlilik teklif etmişti.


Dört çocukları var

Klum, Seal ile tanıştığında işadamı Flavio Briatore'den Leni adında bir kızı vardı. Evlendikten sonra Seal, Leni'yi de evlat edindi.

Çiftin 6 yaşında Henry, 5 yaşında Johan ve 2 yaşında Lou adlı dört çocuğu bulunuyor.



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