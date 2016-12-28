Model grubu dağılıyor mu?

Model grubunun solisti Fatma Turgut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla grubun dağıldığını açıkladı. Daha sonra grubun Twitter sayfasından "dağılmaya" ilişkin olarak "Fatma gruptan ayrıldı, Model dağılmadı. Ne yapacağız bilmiyoruz, bakacağız" mesajı yayınlandı.

Turgut yaptığı açıklamada, eylül ayından beri akıbeti belirlenmeye çalışılan grup arkadaşlarına Özdemir Asaf'ın şiirinden alıntıyla "Bekle deyip gittiler, ben bekledim, onlar gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. MODEL bitti arkadaşlar" sözleriyle sitem etmişti.

Turgut'un o tweeti şöyle:

"Bekle" deyip gittiler, ben bekledim, onlar gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. MODEL bitti arkadaşlar. — fatmaturgut (@fatmaturgut) 27 Aralık 2016

Grubun Twitter sayfasından daha sonra yayınlanan mesaj şöyle: