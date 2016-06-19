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Model grubu dağılıyor mu?

Model'in solisti Fatma Turgut solo çalışmalarına hız verme kararı aldı

19 Haziran 2016 19:16

Model’in solisti Fatma Turgut, solo albüm çalışmasına başladı. Grubun diğer elemanları Amerika’da stüdyoya girdi.

Model’in solisti Fatma Turgut, “You May Kiss the Bride” şarkısıyla çıktığı yolda, solo çalışmalarına hız verme kararı aldı. Grubun diğer elemanları Okan Işık, Can Temiz ve Kerem Sedef ise Amerika’nın Cleveland şehrinde, Ukraynalı solist Inna Logwin ileİngilizce şarkı kaydı yapıyor.

Kendilerine “7 Day Sleep” adını veren grup, böylece ilk çalışmalarına imza atmış oldu. Bu kayıt hamlesi, Model’in dağılacağı yönündeki dedikoduları alevlendirdi. Bir başka iddiaya göre ise Model dağılmayacak, Türkiye’deki işlerinin yanı sıra Avrupa ve Amerika odaklı çalışacak. 

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