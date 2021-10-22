Model Edipcan Aksoy, ajans sahibinin kendisini taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Model Edipcan Aksoy, ajans sahibi Shakir S.'den kendisini taciz ettiği iddiasıyla savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Ajans sahibinin, fiziksel tacizine maruz kaldığını ifade eden model Edipcan Aksoy, Shakir S.'in cezalandırılmasını talep etti.

Profesyonel modellik yapan Edipcan ajans sahibi Shakir S.'den kendisini taciz ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Model tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde; 2015 yılından beridir 'Daman Model Management' isimli ajansta çalıştığını, şirketin sahibi olan Shakir S. tarafından yıllardır fiziksel ve sözlü tacize maruz kaldığı anlatıldı.

"2018 yılından beri sürüyor"

Sabah'ın haberine göre, Edipcan Aksoy tarafından savcılığa sunulan dilekçenin devamında, ajans sahibinin 2018 yılından beridir sözlü ve fiziksel bir takım cinsel tacizlerine maruz kaldığını belirterek, ilk olarak kız arkadaşının seyahat ettiği bir dönemde Shakir S.'nin kendisine 'Sen şimdi teksin akşamları uyuyamazsın' diyerek özel bölgelerine dokunduğunu anlattı. Ardından Fransız model Quentin Emery'nin evinde düzenlenen bir doğum günü partisinde ajans sahibiyle karşılaştığını iş konuşma bahanesiyle yine özel bölgelerine dokunarak cinsel taciz eylemini sürdürdüğünü ifade etti.

Ajanstan ayrıldı

Taciz eylemlerinin devam etmesiyle ajanstan ayrılmak zorunda kalan model Edipcan Aksoy ajans sahibi Shakir S.'den şikâyetçi olduğu başkaca konularla ilgili davaların sürdüğünü bu davalarda da cinsel taciz olaylarını anlattığını ancak mahkemenin dava dışı olduğu için harekete geçmediğini anlattı.