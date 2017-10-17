'MODEF EXPO' mobilya fuarı kapılarını dünyaya açtı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl İlçesi’nde bu yıl 38\'incisi düzenlenen MODEF EXPO Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

İnegöl 38. MODEF EXPO Fuarı açıldı. Açılışa Bursa Valisi İzzettin Küçük, Kaymakam Ali Akça, Ak Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İlçe Emniyet Müdürü İlhami Araali, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp ve çok sayıda davetli katıldı.

Yeni fuar alanının projesinin sinevizyon şeklinde gösterime sunulmasının ardından programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İMOS Başkanı ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöl’de üretim yapan 182 firmamız fuara katılım gösterdi. Organizasyondaki birinci amacımız, ihracat ayağımızı geliştirmek ve büyütmektir. Bununla birlikte dış alım heyeti organizasyonları düzenliyoruz. 70’e yakın ülkeyi İnegöl’de ağırlayacağız. 38 ülkeyi kendimiz tespit edip bizzat ziyaret ederek alım heyetleri çağırdık. Bir hafta boyunca fuara gelecek olanların kapasitesini biliyoruz. Bu organizasyonla birlikte ihracat ayağında en iyisini alacağımızı umuyorum. İnegöl mobilya ihracatı, Türkiye mobilya ihracatının yüzde 15’ini sağlıyor. Bu rakamı artırmak istiyoruz\" dedi.

\'İNEGÖL, BİR İLÇEDEN DAHA ÖTE BİR YER\'

İnegöl\'ün bir ilçeden daha öte bir yer olduğunu belirten Bursa Valisi İzzettin Küçük ise, “Bu fuar bir fuardan daha da öte bir şey. İnegöl de bir ilçeden daha öte bir yer. Sürekli kendisini yenileyen, asla umudunu yitirmeyip dünyanın diğer bölgelerine hiç üşenmeden, karamsarlığa kapılmadan Güney Afrika’dan Güney Kore’ye koşturan, enerjisi bitmeyen sanayicileri, işadamları tebrik ediyorum. Yaptığınız iş çok değerli bir iş. Her zaman sizleri takip ediyorum. İnegöl sadece İnegöl’e değer katmıyor, Bursa ve Türkiye’ye de değer katıyor\" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ile İTSO Başkanı Metin Anıl da yaptıkları konuşmalarda fuarın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Küçük ve beraberindeki protokol üyeleri, stantları tek tek gezerek firma sahiplerine hayırlı işler diledi. Fuar 22 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak.

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