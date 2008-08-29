Modayı geriden takip etmeyin

Ünlü isimlerin yaptığı moda hatalarını, gerek dergilerden gerekse televizyonlardan öğrenebiliyorsunuz. Peki ya sizin yaptığınız hataları nereden öğrenmeyi düşünüyorsunuz? İşte moda konusunda yaptığınız hataları düzeltmeniz için bazı püf noktalar:



Yanlış duruş



Anneniz belki de sizi genç kızlığınızdan beri uyarıyor; fakat siz bir türlü doru şekilde durmayı başaramıyorsunuz. Oysa bir elbiseyi doğru şekilde taşımak istiyorsanız işe dik durarak başlamalısınız. Dik durmak sizi en azından 1 ya da 2 kilo daha zayıf gösterecektir.



Moda kurbanı



Modayı takip etmek demek her şeyi giyebileceğiniz anlamına gelmiyor. Örneğin, dar elbiseler moda olabilir; fakat kilolu biriyseniz bu dar elbiselerden giymek mecburiyetinde değilsiniz. Çünkü olduğunuzdan daha kilolu görünebilirsiniz. Yaşınıza, vücut şeklinize ve yaşam tarzınıza uygun seçimler yapmaya dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde giydikleriniz güzel olsa bile kötü görünebilir.



Ayakkabı seçimi



Kıyafetinize göre ayakkabı seçiminizi de doğru şekilde yapmalısınız. Abiye bir kıyafetin altına sade bir ayakkabı giymek, kıyafetinize yansıyacak ve sizi kötü gösterecektir. Bunun yerine topuklu ve klasik bir ayakkabı giyebilirsiniz. Aynı şekilde spor bir pantolonun altına klasik bir ayakkabı giymek yerine, spor ayakkabı tercih etmelisiniz; çünkü ayakkabı kıyafeti tamamlayan unsurlardandır.



İç çamaşırı



Dışınızın güzel görünmesi sizin için ne kadar önemliyse, içiniz de o kadar önemlidir. Örneğin dar pantolon altına giyeceğiniz lastikleri kalın bir iç çamaşırı, kalçanızı çok çirkin gösterecektir. Bunun yerine kalçayı kaldıran ve izleri belli olmayan bir iç çamaşırı seçebilirsiniz. Aynı şey sutyen seçiminde de geçerlidir. Bazen yanlış sutyen seçimi nedeniyle göğüsleriniz sarkık, büyük ya da olduğundan küçük görünebilir. Bu nedenle iç çamaşırı konusunda hassas davranmalısınız.



Farklılık



Alışverişe gittiğinizde, her zaman aynı tür şeyleri almaktan vazgeçmelisiniz; çünkü aynı şeyleri giymek modayı takip etmenizi engeller. Mutlaka en yeni modelleri giymeniz gerekmiyor; fakat zaman zaman kendinize yakışan farklı şeyleri almaktan da çekinmemelisiniz. Eski bir eteğinizle yeni moda bir bluzu kombin edebilir, farklı bir tarz yaratabilirsiniz.



Renk seçimi



Giydiğiniz kıyafetin renkleri hem size hem de giydiğiniz şeylere uymalıdır. Örneğin pembe bir eteğin üzerine yeşil bluz giymek olmaz. Renk uyumuna dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda ayakkabı ve çanta seçiminde de giydiğiniz renkleri göz önünde bulundurmalı, ona göre bir seçim yapmalısınız.



Büyük beden kıyafetler



Bol kıyafetlerin kiloları sakladığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz; çünkü aksine vücudunuza oturmayan kıyafetler sizi şişman gösterir. Bol kıyafetler giymeyi seviyorsanız, tüm kıyafette tek parça bol kıyafet giymeye çalışmalısınız.



İndirim dönemi



Sırf indirim var diye indirim döneminde giymeyeceğiniz kıyafetler almaktan vazgeçmelisiniz; çünkü bu, gereksiz dolap kalabalığından başka hiçbir işe yaramaz. Alışverişe çıktığınızda size gerekli olan şeyleri almaya özen göstermelisiniz.



Aksesuar seçimi



Giydiklerinizi aksesuarlarla tamamlamayı sevseniz de, ne bulursanız takıp takıştırmak yanlıştır; çünkü çok fazla aksesuar takmak giydiğiniz şeyi gölgede bırakabilir. Bunun yerine giydiklerinize uygun bir küpe ya da koyla sizi daha zarif ve güzel gösterir.



