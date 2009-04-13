Modanın sultanı olacak

Seda Sayan’ı açılışta eşi Onur Şan, annesi Ayşe Akın, ablası Nursel Yıldız ve ablasının eşi Coşkun Yıldız yalnız bırakmadı.



Seda Sayan girdiği marketing işinden sonra şimdi de ablası Nursel Yıldız ile modaya el attı.



“Moda by Seda Sayan” adında Etiler’de bir mağaza açan Sayan “Ben ilk sahneye ablamın gülkurusu nişan kıyafetiyle başladım. Gecede sekiz düğün geziyordum. Parçalanmıştı artık giymekten. Gördüğünüz gibi ablam bana bir elbisesini verdi ve şimdi benim elbiselerimle dükkân açtı. Sahneye yeni başlayanlar gelebilirler” dedi.

