T24- Vogue dergisinin 16 ülkede düzenlediği "Fashion's Night Out" etkinliği ilk kez İstanbullularla buluştu. Bağdat Caddesi, İstinye Park ve Nişantaşı'ndaki mağazaları kapsayan etkinlik sayesinde vatandaşlar gece saat 24.00'e kadar hem eğlendi hem de doyasıya alışveriş yaptı.



İstanbullular, ''Modanın En Büyük Alışveriş Partisi'' sloganıyla yola çıkan Fashion's Night Out alışveriş şenliğinde biraraya geldi.



İstanbul'da ilk defa "Vogue Türkiye" dergisinin öncülüğünde düzenlenen ''Fashion's Night Out''; Bağdat Caddesi, İstinye Park ve Nişantaşı olmak üzere şehrin 3 büyük alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.



Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Seda Domaniç, festivale ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



"Arkadaşlarımız, editörler, Vogue'un diğer çalışanları 'Nasıl gidiyor akşam?' diye soruyor. Mağaza sahipleri, hayatlarından çok memnun. Canlılık gelecek diye düşünüyorum."



Etkinlik kapsamında 570 marka; bine yakın mağazası ile geceyarısı 24.00'e kadar vatandaşlara hem indirimli fiyatlar hem de çeşitli süprizler sundu.



Etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şişli Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi de destek verdi.



Topbaş da alışveriş yaptı



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da alışveriş yapanlar arasındaydı.



Topbaş, "İstanbul çok takip edilen bir şehir. Canlı yaşıyan ve 24 saat hayat olan bir şehirde böyle bir etkinliğin yapılmasını çok önemsiyoruz. 2 tane t-shirt aldım, diğer tarafta da yine aynı şekilde az da olsa bir şeyler alacağız" dedi.



Vogue Türkiye'nin editörleri ise farklı mağazalarda vatandaşlara stil önerilerinde bulundu.



Ece sükan: "Gururluyum"



Organizasyondan gurur duyduğunu belirten Ece Sükan da şöyle konuştu:



"Çok kalabalıktı. Tam bir parti ve festival havasına döndü. Gerçekten çok mutluyum, hoşuma gidiyor, gururluyum..."



Etkinlikle, global ekonomik krizin etkisini azaltarak moda ve perakende sektörünün canlandırılması hedeflendi.



