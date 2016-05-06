Moda’nın demirbaşı Tarçın’ı ters yönden giden araç katletti!

Kadıköy’ün Moda semtinin demirbaşı Tarçın, ters yönde giden bir otomobil tarafından ezilerek katledildi.

Ferit Tek Sokak’a ters yönden giren 34 RNL 31 plakalı araç, uyuyan Tarçın’ı ezdikten sonra yaklaşık iki metre sürükledi. Araç daha sonra kaçarak uzaklaştı.

Mahalleliler hemen köpeği kliniğe yetiştirmeye çalıştı ancak Tarçın kurtarılamadı.

Tarçın’ın ölüm haberi, semt sakinlerinde üzüntü ve öfke yarattı. Sosyal medya hesaplarından otomobilin plakasını teşhir eden Modalılar, suçlunun bulunup cezalandırılmasını istedi.18 yaşında olduğu tahmin edilen köpek adını renginden alıyordu ve tasmalıydı.

Posta gazetesi yazarı Nazlı Erdol, köpeğin semt sakinleri için değerini anlatan “Tarçın’ı öldüren adam! Bunu okuyor musun?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazı şöyle:

“Bugün varız yarın yokuz…”

Tam bir klişe değil mi?

“İnsan hayatına değer verilmiyor bu ülkede!”

Alın size bir klişe daha...

“İnsan hayatına değer veriliyor mu ki hayvanınkine verilsin?”

Hoop klişeler gırla gidiyor!

E ama maalesef doğru hepsi!

BİZİM MEMLEKET VS BAŞKA MEMLEKET

En basitinden insana, detaylandırınca hayvana, ağaca, çiçeğe böceğe, canlıların hiçbir türüne ne sevgi ne de saygı duymadan yaşıyor bu coğrafyadaki insanların çoğu. Kendinden başkasını umursamıyor. Karısını dövüyor, yetmiyor öldürüyor. Hesabı ödedi diye aynı masada oturduğu arkadaşına kurşun yağdırıyor. Yavru kedilerin kafasını kesiyor, köpeklere tecavüz ediyor, köprüden atıyor. Bunları bu coğrafyadaki insanlar yapıyor!

KEDİYİ ENSEDEN TUTMAK YASAK, KÖPEKLER 3 KEZ GEZDİRİLECEK

Peki bizim buralarda bunlar olurken dünyanın diğer ucunda neler oluyor mesela? Geçen senenin sonunda, kasım ayında Norveç Sağlık Bakanlığı hayvan hakları konusunda yeni bir genelge yayınladı, haberiniz var mıydı? Genelgedeki kurallara göre köpek sahipleri köpeklerini günde en az 3 kez gezdirmek zorunda. Kedi sahipleri ise kedilerini ensesinden tutarak kaldıramayacak.

Az daha detaylandıralım mı? Kedilere vurulmayacak, dövülmeyecek, ensesinden veya kuyruğundan tutulmayacak, evde yalnız bırakılıp seyahate çıkılmayacak. Köpeklerin çok küçük alanlarda bulunması önlenecek. Her zaman içinde su dolu bir kabı olacak. Kurallara uymayanlara para cezaları verilecek ve haklarında dava açılabilecek.

CANIMIN İÇİ TARÇIN…

Şimdi neden bunlardan bahsediyorum, neden memlekette her şey yolundaymış gibi kedi-köpek meselelerine girdim? Girdim, çünkü çok sevdiğim mahallemde, çok sevdiğim bir köpek katledildi.

Köpek dediğime bakmayın, Modalıların çocuğu gibiydi artık Tarçın. Boynundaki tasmasında yazardı gözlerinin ve tüylerinin renginden aldığı adı. Yıllardır Moda’nın maskotu haline gelmiş bir çocuktu. Sanırım 18 yaşındaydı. Tombalak gövdesini yan devirip yattığı zamanları severdim en çok. “Tarçın!” dediğimde bakmasını severdim. Kendini teslim edercesine sevdirmesini severdim. Çok severdim be Tarçın’ı! Hepimiz severdik.

TARÇIN’IN KATİLİ, SENİNLE UĞRAŞACAĞIZ!

Moda Caddesi’nden Ferit Tek Sokak’a ters yöne giren, 34 RNL 31 plakalı aracı kullanan kişi; Tarçın’ı sen öldürdün. Ters yöne girdin, köpeğimizi ezdin! Sonra da bir şey olmamış gibi bastın gittin. Nereden geliyordun ya da nereye gittin bilmiyorum. Bu yazı karşına çıkar mı, okur musun, onu da bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki, biz seninle uğraşacağız. Biz derken, 3-5 kişiden bahsetmiyorum, onu da bil.

Umarım çok ama çok mutsuz olursun.

TARÇIN'IN KATİLİNİN KULLANDIĞI ARAÇ KİRALIK ÇIKTI

Seninle uğraşacağız demiştim, boğuna demedim. Tarçın'ın sevenlerinden Ilgın Sönmez, feci olay meydana geldiğinden beri hukuki sürevin peşini bırakmıyor. Son bilgilere göre, katilin kullandığı araç kiralık. Otomobilin kiralandığı şirket de bir araçlarının olaya karıştığı için üzüntü duyduklarını belirten bir açıklama yayınladı.