Moda’da ters yönde giden sürücünün öldürdüğü Tarçın’ın heykeli dikiliyor

Kadıköy’ün Moda semtinde ters yönden giden bir otomobil tarafından katledilen Tarçın’ın heykeli dikiliyor. Tarçın'ı Modalı heykeltraş İskender Giray yapacağı çalışma ölümsüzleştirecek.

Gazete Kadıköy’den Kaan Dertürk’ün haberine göre “Heykeli yapmaya hazırlanan Giray “Ben de köpek sahibi biri olarak yaşanan olaydan son derece rahatsızım. Moda’da hayvan gönüllüleri olan Sennur Ulugönül ve Mine Vural heykel yapma fikriyle ilgili benimle iletişime geçtiler. Bu konuda yardım etmek istediğimi belirttim. Yapacağım heykeli bedel talep etmeden seve seve yapacağımı söyledim. Tarçın heykeli yoruma açık bir çalışma değil. Olayı canlandırmak ya da olayın üzerine gitmek amacım yok. Sadece Tarçın’ını ölümsüzleştirecek bir anıt olmasını istiyorum. Heykeli, Tarçın’ın her zaman yattığı olan köşeye koymak istiyoruz” dedi.

Yaklaşık 6 yıldan uzun bir süredir Tarçın’a gönüllü annelik yapan Sennur Ulugönül ise şunları söylemişti:

“Aracın ters yöne girmiş olması ve çarptıktan sonra kaçması en büyük iki sorun. O sokaktan pusetli anneler ve çocuklar da geçebilirdi. Tarçın’ın o an orada olması şansızlık. Tarçın’ın cesedini kaldırmak için üç kişi seferber olmuş. En azından çarpan kişi taşıma sürecini hızlandırmak için yardım etseydi. Böyle olunca çarpan kişinin niyetinden insan emin olamıyor. Tarçın yıllardır benimle birlikte kalıyordu. Gök gürültüsünden çok korkardı. Ne zaman gök gürültüsünü duysa benim evime gelirdi. Son yıllarda dizlerinde problem olduğundan merdiven çıkamıyordu. Biz de apartmanın girişinde ona bir yer hazırladık. Güzel kızımızı, 18 yıldır Moda’da yaşamış bir canı kaybettik. Keşke böyle olmasaydı...”