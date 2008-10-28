Modada nostaljik esinti

Sezonun trendlerine ilham veren 60’lar,70’ler ve 80’ler adeta modayla yeniden hayat buldu.



60’lar



1960’lara kadar sıradan bir İngiliz terzisi olan Mary Quant’ın, 1962 yılında yarattığı ve dünyada olay yaratan mini eteği, bu sezonun da gözdesi. Dar ve vücudu saran mini elbiseler de pek revaçta.



Her ne kadar hayvan severleri kızdırsa da kürk, modacıların vazgeçilmezleri arasında... Doğayı korumak adına, belki gerçeğini değil ama taklit bir kürk edinebilirsiniz.



Pullu payetli kıyafetlerden hoşlanıyorsanız, sezonda 60’ların esintisini yakalayabilirsiniz. Payetlerle bezenmiş bir elbiseyle katılacağınız davette dikkatleri üzerinize çekeceğiniz kesin…



Ayaklarınızı rahat ettirecek bir haberimiz var’ Belki boyunuz biraz kısa görünecek ama ayaklarınızın babet ayakkabılarla çok rahat edeceği kuşkusuz.



70’ler



70’lere damgasını vuran İspanyol paçalar, uzun boylu kadınların bu sezon da gözdesi. Rahat olmasının yanı sıra, oldukça şık bir tarzın anahtarı.



Kıyafetinizi kalın çerçeveli bir gözlükle tamamlayarak, 70’lerin esintisini günümüze taşıyabilirsiniz. Kendinizi küçük bir hanımefendi gibi hissetmeniz için çok doğru bir tercih olacak…



Ruhunuzu özgür bırakın! Kendinizi belli kalıplar içine sokmaktan hoşlanmıyorsanız, püsküllü ceket ve çantalar tam size göre.



Kısa boylu olduğunuz için şikâyet edip duruyorsanız, çok şanslısınız. Bu sezon platformlu çizmeler, botlar ve ayakkabılar sizi bekliyor.



80’ler



Tasarımcıların belki de en çılgınca ve özgürce hareket ettikleri yıllara denk gelen 80’lerdeki detaylar, sezonda da gözümüze çarpıyor.



80’leri hatırlatan zımba, çivi ve değişik metaller, özgür detayları sevenler için ideal seçimler.

Deri ceketsiz sokağa çıkmayı aklınızdan bile geçirmeyin! Rahat bir jean pantolonun üzerine giyeceğiniz bir deri ceket, hem çekici hem farklı görünmenizi sağlayabilir.



80’lere damgasını vuran Ray-Ban gözlükler, bu akımın asla vazgeçilmesi mümkün olmayan, en önemli aksesuarı.



Tarzınızı konuşturmak istiyorsanız, lame ve dorenin hakim olduğu parlak kumaşlardan üretilmiş kıyafetler gardırobunuzda mutlaka yer almalı.

