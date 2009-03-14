'Modada eskiymiş gibi davranıyoruz'

Ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan, "Türkiye'de moda olgusu henüz çok yeni ama çok eskiymişiz gibi davranıyoruz" dedi.



Modacı Bahar Korçan, Kadın Girişimciler Kurulunun etkinliği için geldiği Kahramanmaraş'ta, yaptığı açıklamada, tasarımın tekstil ve hazır giyimin en önemli halkalarından biri olduğunu vurgulayarak, küresel krizin modayı da direkt etkilediğini ifade etti.



Türkiye'de moda olgusunun henüz çok yeni olduğunu kaydeden Korçan, "ama biz çok eskiymişiz gibi davranıyoruz. Sanayici ile tasarımcının buluşması çok yeni bir tarih. Tasarımcıyla çalışan hala çok az firma var. Krizden dolayı şimdi hepsi 'tasarım çok önemli' diyor, ama deyince de olmuyor. Bizim bu ilişkiye çok önce başlamamız lazımdı" ifadelerini kullandı.



Türkiye'de tasarımla ilgili 19 okulun bulunduğunu hatırlatan Korçan, "bir araştırdım ki 19 tane okul karşımıza çıktı. Şok oldum. Çok büyük rakam. İtalya'da 4 tane var. 19 tane okulda eğitim verecek eğitmen bile yok" diye konuştu.



Modanın Türk kültürüne çok yabancı bir kültür olduğunu öne süren Korçan, "biz daha henüz anlamadık; daha yüzeydeyiz ve derine inemedik, ama Türkiye'de çok popüler. İstanbul'da en eski okulda bile henüz bir atölye yok. Oradan mezun olan biri tek bir atölye çalışması yapamadan okulunu bitiriyor. Bu etiket, ama maalesef yalancı etiket" dedi.



Moda pazarlama alanında Türkiye'de çok ciddi boşluğun bulunduğunu ifade eden Bahar Korçan, şunları kaydetti:



"Nasıl düzelecek? Kötüler gidecek kalan sağlar bizimdir. Büyük bir süzgeç var. 19 tane okul var ama pazarlamayı biliyor muyuz? Hayır. Moda pazarlama alanında bizim çok ciddi boşluğumuz var. Bugün ben kendi markamın pazarlamasını kendim yapıyorum. Ne kadar çağ dışı olduğunu bir düşünün."

