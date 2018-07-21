Moda'da denize giren genç boğuldu

İstanbul Kadıköy’ün Moda sahilinde yüzmek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedenini Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar çıkarttı.

Moda sahilinden denize giren bir kişi bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Sahilde gezinti yapanlar denizde bir gencin kaybolduğunu polise bildirdi. Bölgeye Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ve dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar kısa süre sonra boğulan genci denizde bularak sahile çıkarttı.

Polis ekipleri yapılan incelemede boğulan gence ait olduğu belirlenen kıyafetlerde yaptığı aramada kimlik bulamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, gencin kimliğini belirlemeye çalışıyor.