Moda'da Beltur isyanı

Ankara'da içki timi

Avukata oruç dayağı

Tarihi Moda İskelesi’nin işletmesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Beltur’un almasının ardından her cuma olduğu gibi dün de protesto gösterileri yapıldı. Çevik Kuvvet polisinin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteriler sırasında bir kişi gözaltına alındı.Yaklaşık 100 kişilik grup, dün saat 20.30’dan itibaren tarihi iskelenin önünde toplanmaya başladı. İçki yasağını protesto eden gruptan Tonguç Koç, yaptığı açıklamada düzenledikleri eylemler sırasında polisin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Gazetecilere ve çevresindekilere bir yazı gösteren Koç, şu iddiada bulundu:“Şimdiye kadar içki yasağını protesto etmek için altı eylem düzenledik. Bu eylemlerin iki tanesinde bir sivil ve bir de resmi kıyafetli polis, beni tehdit ederek, eylemlere son vermemizi istedi. Üç gün önce arabamın camında ‘ayağını denk al fazla ileri gittin’ yazısını buldum. Başıma birşey gelirse sorumlusu Kadıköy polisidir”Kadıköy Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polislerin, Koç’un suç işlediğini belirtmesi üzerine ortam gerginleşti. Kalabalığın arasına karışarak uzaklaşmak isteyen Koç, polislerce gözaltına alındı. Kısa süreli arbede yaşanırken, Koç’un kız kardeşi Devrim Koç ile arkadaşları polise tepki gösterdiler. Bu sırada bazı Modalıların da evlerinin pencereleri ile balkonlarına çıkarak polisi protesto ettiği görüldü. Bazı sürücüler de korna çalarak polisi protesto etti.