MODACI YORGANCIOĞLU'NDAN MODA VE STİL FONLU AŞK ROMANI

Murat DELİKLİTAŞ-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA)

Moda alanında yaptığı işlerle tanınan Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu’nun ilk kitabı ‘Sen Sus Stilin Konuşsun’ kitabının lansmanı yapıldı. Kitabının tanıtımını yapan Yorgancıoğlu, kullanılmayan elbiselerin çocukların eğitimi için çalışmalar yapan Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’na bağışlanması için de çağrıda bulundu.

Doğan Kitap’ın, ağırlıklı olarak, gençlere yönelik kitaplara yer veren markası DEX Yayınları’ndan çıkan modacı ve stilist Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu’nun ilk kitabı ‘Sen Sus Stilin Konuşsun’un lansmanı, dün akşam, Ortaköy Feriye Sarayı’nda yapıldı.

Moda, sinema ve basın dünyasından isimlerin katıldığı lansmanda konuşan Yorgancıoğlu, yazmaya, küçük yaşlarda amcasının hediye ettiği günlükle başladığını belirterek, şunları söyledi:

“Bir heves öyle başladım, hayatım boyunca günlük tutmaya devam ettim. Sonunda, bilgilerimle birlikte bunu derlemek istedim. Kitap eğlenceli, romantik bir komedi. Alara isminde bir karakterimiz var. İtalya’dan döndükten sonra Türkiye’de moda camiasında yer bulmaya çalışıyor. Tesadüfen biraz sosyetik, biraz rüküş biri olan Nahide Hanım’la tanışıyor. Onların bir macerası, bir yolculuğu başlıyor. Bu yolculuk esnasında, kitap içerisinde, stil tüiosu, gardırop detoksu, alışveriş tiyoları, makyaj, saç tiyoları, hatta stil testleri görüyoruz. Bir yandan romanı okurken, bir yandan da stil ve modaya dair kendimizi test edebileceğimiz ve öğrenebileceğimiz çok şey var içinde. Tabii bir aşk hikayesiyle de bağdaşıyor. Moda camiasında olduğum için gerçek hikayelerle bütünleşmiş bir kitap. Ben bunun eğitimini aldığım için de bu verdiğim bilgi ve tüyolar hep gerçek bilgilere dayanan tüyolar.ö

Kitabı yazarken geri dönüşümle ilgili bir şeyler de yapmak istediğini ifade eden Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Moda var, stil var ama deliler gibi tüketim halindeyiz. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) sizin giymediğiniz, dolapta olan ürünlerinizi toplayarak, temizleyerek, kermeslerde satarak, öğrencileri okutuyorlar ve eğitime destek oluyorlar. Medya hesabımızdan da bunu paylaşıyor olacağız. ‘Meydan okuyoruz’ diyeceğiz. Diyeceğiz ki; ‘ben şu kıyafetimi EÇEV’e bağışlıyorum, hadi sıra sende’. Bu sayede çocuk okutuyor olacağız. Lütfen bunu yapın. Gerçekten 2 senedir giymediğiniz kıyafetleri bir daha giymeyeceksiniz.\"

Müzisyen Ozan Güneysu’nun şarkılarıyla hareketlendirdiği lansmanda yapılan çekilişle, kazananlara, Yorgancıoğlu’nun imzaladığı ‘Sen Sus Stilin Konuşsun’ kitabı hediye edildi.

SEN SUS STİLİN KONUŞSUN

Henüz 20’lerinde olan Alara İtalya’da moda eğitimi almış ama işler pek yolunda gitmeyince İstanbul’a dönmek zorunda kalmıştır. Tam ne yapacağını bilmediği bu dönemde sosyetenin gözdelerinden Nahide ile tanışması ile her şey bir anda değişir. Moda dergilerinin “rüküş balinaösı Nahide ile tanışmak Alara’nın kariyer çizgisinde yepyeni bir satır aralığıdır. Kısa bir görüşmenin ardından kendini Nahide’nin stil danışmanı olarak bulan Alara, gardırop detoksundan, kişisel stilini keşfetmeye, yüzüne göre saç modelini değiştirmekten, bedenine göre en doğru giysi kesimini bulmaya ve makyaj tüyolarına kadar kimi zaman neşeli kimi zaman badireli bir değişim sürecinin öncüsü olur. Hatta Nahide’yi düştüğü “moda çukuruöndan çıkarmak için canını dişine takar.

Görüntü dökümü:

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-Lansmandan detay

-Yazarın konuklarla sohbet etmesi

-Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu röportajı

-Salondan detaylar

-Yazarın kitabı imzalaması

-Genel ve detaylar