Modacı Vivienne Westwood'dan Wikileaks kurucusu Assange için 'kuş kafesli' eylem: Bu dava dünyadaki en önemli şey

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Britanyalı modacı Vivienne Westwood, Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan Wikileaks'in kurucu Genel Yayın Yönetmeni Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi için Londra'da düzenlenen eylemlere katıldı.

Dev bir kuş kafesi içine girip elinde megafonla konuşan Westwood, Assange'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunarak, "Bu dünyadaki en önemli konu" dedi.

Westwood, içine girdiği kafesin Assange'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda yaşayacak ortamı sembolize ettiğini söyledi.

Assange'ı bir kanaryaya benzeten Westwood, "Sarı giyiniyorum çünkü Assange hâlâ güneşi görmedi. Kanarya çok güzel bir kuştur ve uçmak ister" dedi.

ABD'ye tepki gösteren Westwood, "Amerika kendisini Tanrı'nın ülkesi zannediyor. Dünyadaki tek demokratik güçmüş gibi davranıyorlar ancak hepsi yozlaşmış" ifadelerini kullandı.

Britanya'da tutuklu bulunan Assange'a ABD'de 17 farklı casusluk suçlaması yöneltiliyor. Britanya'daki yargı süreci, Assange'ın casuslukla suçlandığı ABD'ye iade edilip edilmeyeceğini belirleyecek.