Modacı Ümit Benan'ın Boğaz temalı kreasyonu Paris'te görücüye çıktı

Çağdaş Ertuna’nın Milliyet gazetesinin bugünkü (27 Ocak 2015) nüshasında yayımlanan, “Paris’te Boğaz’a ışınlandık” başlıklı yazısı şöyle:

‘Paris’te Boğaz’a ışınlandık’

Paris’te bir gece kulübünün kapısındayım.

Uzun bir kuyruk var.

Etraf birbirinden ilginç kıyafetli erkeklerle dolu. Hepsi belli ki styling’e epey zaman ayırmış.

Yanımda Ece Sükan var, Ece davetlileri karşılıyor, Paris’te de, uluslararası moda dünyasında da ne kadar iyi bir ev sahibi olduğunu bir kez daha görüyorum.

Kapıdaki halkla ilişkiler uzmanlarından daha başarılı, çok heyecanlı olmasına rağmen.

Şimdiye kadar birçok moda haftasına katıldı, ama bu Ece için özel. Çünkü eşi Ümit Benan sonbahar-kış 2015 koleksiyonunu sergileyecek.

İçeri geçiyoruz, Ece kulise, ben ‘front row’a... Malum, moda haftalarında herkeste bir ön sıra takıntısı oluyor, o yüzden ön sıralar mümkün olduğunca uzun tutuluyor.

Davetliler arasında Oray Eğin ve Selhan Aloğlu gözüme çarpıyor, sadece tanıdık simalarıyla değil, tarzlarıyla da. Bir de Yazbukey’in Yaz Kurhan’ı...

Etraf zifiri karanlık.

Dalgalar vuruyor, martı sesleri yankılanıyor.

Tuhaf, ama kendimi evde gibi hissediyorum.

Bir Pazar öğleden sonrası daha önce hiç gitmediğim bir kulüpte olmama rağmen.

Etrafta Uzakdoğulular ve İtalyanlar ağırlıkta olmasa kendimi İstanbul’da sanacağım.

Paris erkek moda haftasının son günü.

Ümit Benan, Trussardi’deki kreatif direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra Milano Moda Haftası’na da veda etti, artık koleksiyonlarını Paris’te sergiliyor.

Koleksiyonun adı ‘#bosphorus, Eve Dönüş Yolunda’.

Podyumda İstanbul manzarası beliriyor, martılar uçmaya başlıyor.

Yağmur Kızılok imzalı bir video art’la başlıyor defile.

Ellerinde oltaları ve kovalarıyla balıkçılar çıkıyor podyuma.

Ümit Benan, daha önce yaptığı gibi yine alıştığımız mankenlerle çalışmıyor.

Daha gerçek, daha sıradan insanların koleksiyonlarını taşımasını istiyor.

Bu sefer sürprizi 15 yıl önce izlediği ve çok etkilendiği ‘Blow’ filminden geliyor.

Johnny Depp’e eşlik eden Jordi Molla çıkıyor podyuma. Defile Ali Kocatepe imzalı 1981 Eurovision şarkısı ‘Dönme Dolap’ ile sona eriyor.

“Yaşamak oyun değil arkadaş

Dünyaya gelmenin bir bedeli var

Dost bildiklerin tükenmez arkadaş

Sevgi insanların hamurunda var

*

Yaşamak dönme dolap gibidir

Onun da iniş ve çıkışları var

Talihlidir hep çıkanlar arkadaş

Gerçek dost inenlerin yanında var

*

Nefes almak değildir yaşamak

Düşünmek ve hissetmektir yaşamak

Sen gülmeden geçen günlere acı

Dönme dolap iner çıkar arkadaş…”

Japonya’da mağazası var

Tokyo’nun en hip bölgesi Daikanyama. En güzel mağazalar burada yer alıyor. Ümit Benan’ın da burada kendi adını taşıyan bir mağazası var. Hatta ‘Tennis Club de Cartegena’ adlı koleksiyonundan sınırlı sayıda üretilen ayakkabı da sadece burada ve Paris’in önemli mağazası Colette’te satılıyor.

Paris terk edilmiş gibi

Paris’i hiç bu kadar boş görmedim sanırım. Öyle söylenildiği gibi etrafta tanklar falan gezmiyor. Ama arada silahlı askerlerle

karşılaşıyorsunuz, her ne kadar havaalanında rahatsız edici ekstra bir güvenlik olmamasına rağmen. Amerikan basını ve satın almacıları moda haftasına bile gelmemiş, birçok turist tatil planını iptal etmiş. Sonuç, moda haftası, Maison Objet mobilya fuarı, kış indirimleri derken Paris’in her zaman otellerde bile yer bulması mümkün olmayan haftasında şehirde in cin top oynuyor.

Yazık, çok yazık.

Başarısının sırrı: Hikâye anlatmak

Moda dünyasında kıyasıya bir rekabet var.

Fark yaratabilmek için sadece iyi tasarım yapmak yetmiyor artık, iyi hikâye anlatabilmek de gerekiyor.

Daha önce L’Uomo Vogue’un yayın yönetmeni olan, şimdi ise İtalyan L’Officiel ve L’Officiel Hommes’in yayın yönetmeni olan Gianluca Cantaro’yu görüyorum

defilede. Hüseyin Çağlayan, Rıfat Özbek ve Ümit Benan’ın kendi köklerinden yola çıkarak anlattıkları hikayelerinin ne kadar başarılı olduğunu örnek vermişti İstanbul’da konuştuğumuzda.

İşte Ümit Benan her seferinde bunu başarıyor.

15 dakikalık defilede baştan sona bir hikaye anlatıyor.

“Eğer bir işte çok başarılı olup ismimi duyurabilirsem, istediklerimi daha özgürce yapma şansına da sahip olabilirdim” diye başladığı bir alanda. Bir moda tasarımcısından çok, bir rock star gibi.

Zaten artık devir yıldız moda tasarımcılarının devri.

Gelecek program: Dice Kayek

Ümit Benan defilesinden çıkışta Dice Kayek’in ofisine gidiyorum. Hummalı bir çalışma var. Bugünkü haute couture defilesi için son hazırlıklar yapılıyor. Şimdi izninizle Palais de Tokyo’daki ‘Dollhouse’ defilesine gidiyorum. Defileden ve akşam Paris Büyükelçiliği’nde gerçekleşecek yemekten detaylar perşembe burada.