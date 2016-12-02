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Yaşam

Modacı Tom Ford: Melaine Trump'ı giydirmeyeceğim!

"Açıkçası o çok benim tarzım bir insan değil"

02 Aralık 2016 15:56

ABD'nin ikonik modacısı Tom Ford, ABD'nin yeni First Lady'si Melania Trump için kıyafet tasarlamayacağını açıkladı. ABD'de yayımlanan bir programa röportaj veren Ford, sunucunun "Eminim sizin tasarımlarınız Trump'a çok yakışacaktır" sözleri üzerine, "Bu konuda emin değilim. Açıkçası o çok benim tarzım bir insan değil" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre emlak zengini Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesine tepkiler sürerken, First Lady Melania Trump da eleştirilerden nasibini aldı. Tom Ford'un ABD'nin yeni First Lady'si Melania Trump için kıyafet tasarlamayacağını açıklaması tartışma konusu oldu. 

"Kendisine daha önce böyle bir talebim olmuş ve reddedilmiştim"

ABD'de yayımlanan 'The View' isimli TV programına röpörtaj veren Ford, sunucu Joy Behar'ın "Yeni First Lady Melania Trump oldukça zayıf ve güzel bir kadın. Eminim sizin tasarımlarınız ona çok yakışacaktır" sözleri üzerine, "Bu konuda emin değilim. Kendisine daha önce böyle bir talebim olmuş ve reddedilmiştim. Açıkçası o çok benim tarzım bir insan değil" açıklamalarında bulundu. Ford, tasarladığı kıyafetlerin "herkesle ilgilenen" ve "halkla iç içe" bir First Lady için oldukça pahalı olduğunu savundu. 

Ünlü modacının açıklamaları akıllara Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın 2011 yılında Kraliyet ailesi ile Buckingham Sarayı'nda katıldığı yemeği getirdi. Eski First Lady Obama, İngiliz Kraliyetinin yemeğine Tom Ford imzalı değeri 5 bin doları bulan bir elbiseyle katılmıştı. Ford'un açıklamlarına "yeni ve eski First Ladyleri birbirine düşürecek" yorumu yapıldı. Ancak ikonik modacı seçim kampanyası sürecinde desteklediği Hillary Clinton'ı da başkan olsa giydirmeyeceğini belirtmesi, yapılan yorumlara cevap niteliğindeydi.

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