Modacı Seval Birinci'nin beyin ölümü gerçekleşti

Evinin önünde düşerek başını çarpan ünlü tasarımcı Seval Birinci'nin beyin ölümü gerçekleşti.
26 Mart gecesi evinin önünde düşerek başını çarpan ve komşuları tarafından hastaneye kaldırılan Seval Birinci'nin beyin ölümü gerçekleşti.
Birinci'nin arkadaşları üzüntülerini Twitter mesajları ile dile getiridi. Ünlü tasarımcı 6 gündür yoğun bakımda tutuluyordu.
Seval Birinci'nin cenazesinin 3 Nisan 2013 Çarşamba günü Bebek Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.