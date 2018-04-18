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Modacı Şansal'ın KKTC'ye giriş yasağı kaldırıldı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyken (KKTC) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle tepki çeken ve geçen yıl ocak ayında sınır dışı edilen ünlü modacı Barbaros Şansal hakkındaki karar, İçişleri Bakanlığ

18 Nisan 2018 15:28

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ndeyken (KKTC) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle tepki çeken ve geçen yıl ocak ayında sınır dışı edilen ünlü modacı Barbaros Şansal hakkındaki karar, İçişleri Bakanlığı tarafından kaldırıldı. Şansal\'ın KKTC\'ye giriş yasağının kaldırılmasıyla ilgili DHA\'nın sorusunu yanıtlayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, \'\'Biz hukuka göre bir karar verdik\'\' dedi.
KKTC\'den sınır dışı kararının alınmasının ardından Türkiye’ye gönderilen Barbaros Şansal, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bir grup tarafından saldırıya uğramış ve linç edilmek istenmişti. Türkiye’ye iade edilmesinin ardından tutuklanan Şansal bir süre hapis yatmıştı.
Sınırdışı kararının dönemin bakanlığı tarafından alındığını belirten KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, \'\'Bu karar deport olarak uygulanmıştır. Savcılık görüşü de alınarak, bunun hukuksuz olduğuna karar verildi. Deport kararı da iptal edildi. Barbaros Şansal da KKTC\'ye açtığı davaları geri çekti\'\' diye konuştu.
KKTC medyasına konuşan Şansal da KKTC\'nin kendisinden resmi olarak özür dilemesini istedi. Şansal, Ada\'ya KKTC\'den değil Rum Kesimi\'nden giriş yapacağını açıkladı.

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