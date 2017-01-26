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Modacı Hakan Akkaya da "Evet" kampanyasına katıldı

Akkaya, Twitter hesabından bir video paylaştı

26 Ocak 2017 23:10

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in başlattığı “Evet” kampanyasına modacı Hakan Akkaya da katıldı.

Akkaya, Twitter hesabından bir video paylaşarak, referandumda “Evet” diyeceğini açıkladı.

Akkaya’nın paylaştığı video şöyle:

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