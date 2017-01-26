Modacı Hakan Akkaya da "Evet" kampanyasına katıldı

<p class="p1"><span style="line-height:1.5;">Eski futbolcu <strong>Rıdvan Dilmen</strong>’in başlattığı “Evet” kampanyasına modacı <strong>Hakan Akkaya</strong> da katıldı.</span></p>\r\n\r\n<p class="p1"><span class="s1">Akkaya, Twitter hesabından bir video paylaşarak, referandumda “Evet” diyeceğini açıkladı. </span></p>\r\n\r\n<p class="p1"><span class="s1">Akkaya’nın paylaştığı video şöyle:</span></p>\r\n\r\n<p><iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" height="360" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" src="https://cdn00.vidyomani.com/c/9/4/0/hakan-akkaya-da-kampanyaya-katildi/index.html" webkitallowfullscreen="true" width="640"></iframe></p>\r\n