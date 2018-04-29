Modacı Donna Karan'dan tacizle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein'a destek

Amerikalı ünlü modacı Donna Karan son 30 yıl içinde çok sayıda kadına cinsel tacizde bulunmakla suçlanan Oscar ödüllü yapımcı Harvey Weinstein'ı savundu.

Karan'ın "Kadınlar cinselliklerini ve cazibelerini kullanarak kendileri aranıyor olabilir" sözleri tepki çekti. Karan bunun üzerine sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek özür diledi.

Los Angeles'ta CineFashion sinema ödülleri törenine girerken bir gazetecinin Weinstein ile ilgili iddiaları hatırlatması üzerine Karan şunları söyledi:

"Önce kendimize bakmalıyız. Dünyada kadınlara yönelik muameleye dikkatli bakmalıyız. Haiti, Afrika ya da gelişmekte olan ülkelerde kadınların durumu çok zor. Ülkemizde durum farklı. Bence durum kendimizi nasıl sunduğumuzla da alakalı. Biz ne istiyoruz? Tüm bu cazibe ve cinselliği öne çıkararak biz aranıyor olabilir miyiz?"

Karan ayrıca Weinstein ve ailesi için "Karısını tanıyorum. Harika insanlar. Harvey olağanüstü şeyler yaptı" dedi.

Karan'ın açıklamaları sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Weinstein tarafından taciz edildiğini iddia eden oyuncu Rose McGowan Twitter hesabında "Donna Karan sen acınacak haldesin. Yardım ve yataklık etmek bir ahlak suçtur. Sen şatafatlı giysiler içindeki bir pisliksin" mesajını paylaştı.

Aralarında ünlü oyuncu Mia Farrow'un da bulunduğu çok sayıda Twitter kullanıcısı Donna Karan markasını boykot edeceğini açıkladı.

New York Times gazetesi, geçen hafta Weinstein'a son 30 yıl içerisinde aralarında tanınmış oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kadın tarafından cinsel taciz suçlaması yöneltildiğini yazmıştı.

Gazetenin haberinde, Weinstein'ın en az 8 kadınla yargı yoluna gitmemeleri karşılığında özel anlaşmalara vardığı da belirtilmişti.

Weinstein bu haberin ardından bazı çalışma arkadaşlarının acı çekmesine neden olduğunu ve bunun için özür dilediğini açıklamıştı.