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Modacı Armani sarılık oldu

İtalya'nın ünlü modacısı Giorgio Armani, toksik-zehirli hepatit olduğunu ve 2 haftadır bununla mücadele ettiğini açıkladı.

22 Mayıs 2009 03:00

İtalya'nın dünyaca ünlü modacısı Giorgio Armani, son iki haftada yeni kreasyonunun basın toplantısı da dahil olmak üzere, bir kaç önemli organizasyona katılmayınca, hakkında söylentiler aldı yürürdü.

Akşam satlerinde İtalyan haber Ajansı ANSA'ya açıklamada bulunan Armani, ``Toksik-zehirli hepatit oldum. Son 2 haftadır bununla mücadele ediyorum. Şimdi atlatmaya başladım ve enerjimi geri kazanmam gerekiyor. Ama bu duruma alışmaya devam ediyorum. Kısa bir süre sonra yniden sık sık birlikte olacağız'' diye konuştu.

Tanınmış modacının bir gıda zehirlenmesini takiben toksik-zehirli hepatite yakalandığı öğrenildi. (DHA)

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