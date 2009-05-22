Modacı Armani sarılık oldu

İtalya'nın dünyaca ünlü modacısı Giorgio Armani, son iki haftada yeni kreasyonunun basın toplantısı da dahil olmak üzere, bir kaç önemli organizasyona katılmayınca, hakkında söylentiler aldı yürürdü.



Akşam satlerinde İtalyan haber Ajansı ANSA'ya açıklamada bulunan Armani, ``Toksik-zehirli hepatit oldum. Son 2 haftadır bununla mücadele ediyorum. Şimdi atlatmaya başladım ve enerjimi geri kazanmam gerekiyor. Ama bu duruma alışmaya devam ediyorum. Kısa bir süre sonra yniden sık sık birlikte olacağız'' diye konuştu.



Tanınmış modacının bir gıda zehirlenmesini takiben toksik-zehirli hepatite yakalandığı öğrenildi. (DHA)

