Moda tutkunları 'en uzun gece'de uyumadı, alışveriş yaptı

İSTANBUL, (DHA)-E-ticaret sektöründe alışveriş çılgınlığının yaşandığı yılın son indirim festivali 21 Aralık tarihinde binlerce kişi gece boyunca “online” kaldı. Online alışveriş sitelerinin önde gelen isimlerinden Morhipo.com’un Genel Müdürü Şule Kuban, en uzun geceye dair müşteri trafiğinin bir önceki haftaya göre yüzde 45 artış gösterdiğini söyledi.

Dünya çapında milyonlarca alışveriş tutkunun, tüm yıl boyunca gözüne kestirdiği giyim, elektronik ya da akla gelen herhangi bir şeyi satın almak için beklediği Black Friday indirimlerinden sonra yılın son kampanyası “En Uzun Gece” indirimleriyle 21 Aralık’ta gerçekleşti. Perakende sektörü artık alışılmışın dışında kampanya günlerini de değerlendirirken, e-ticaret dünyası da “ekinoks” tarihlerinde yeni rekorlara imza atıyor. 21 Haziran’da En Uzun Gün’ü kutlayanlardan Morhipo.com, şimdi de En Uzun Gece kampanyaları ve özel indirimlerle müşterilerineen uzun alışveriş gecesi yaşattı.

EN UZUN GECENİN CİROSU YÜZDE 60 ARTIŞ GÖSTERDİ

Morhipo.com’un Genel Müdürü Şule Kuban’ın açıkladığı rakamlara göre; 21 Aralık gününde sipariş sayısı bir önceki haftayla kıyaslandığında yüzde 45 artış gösterdi. Toplam ciroda ise yüzde 60’lık bir yükselme yaşandı.

21 Aralık’ta Morhipo mobil uygulamasının kullanıcıları yüzde 30 oranında daha fazla giriş yaparken, desktop üzerinden siteye giriş sayısı yüzde 15 yükseldi. Siteyi ziyaret sürelerinde de artış gözlemlendi. En aktif olunan saatler 22:00-00:30 arasında gerçekleşti.

En uzun gecede kadınların daha fazla alışveriş yaptığını belirten Kuban “Bu güne özel hazırladığımız “hepsi 21 TL” kampanyamızda yer alan giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünleri ilk bir saat içerisinde tükendi. Elde ettiğimiz veriler alışveriş yapanların yüzde 59’unu kadınların oluşturduğunu gösteriyor. Alışveriş yapanların yaş ortalaması ise 33. 21 Aralık özel indirimlerimize en çok rağbet gösteren şehir ise yüzde 30 oranla İstanbul, onu yüzde 11 ile Ankara ve yüzde 6 ile İzmir takip etti” dedi.

(FOTOĞRAF)