Moda tasarımcısı Alexander Wang hakkında cinsel taciz suçlamaları ortaya çıktı

Moda dünyasından ifşa ve skandal haberlerini aktaran iki sosyal medya hesabı Diet Prada ve S Model Management (SMM), ünlü tasarımcı Alexander Wang’in kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden kişilerin mesajlarını paylaştı.

Alexander Wang'in çeşitli zamanlarda kendilerini taciz ettiğini ifşa eden kişilerin bazıları anonim olsa da iki kişi isimleri açık bir şekilde Wang’in kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Sosyal medyada paylaşım yapmanın yanı sıra Insider’a da konuşan Nick Ward, Alexander Wang’in 2017 yılında bir partide kendisini taciz ettiğini söyledi. Grafik tasarımcı Owen Mooney TikTok’ta paylaştığı bir videoda Wang’in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Sosyal medyada artan mesajların ardından 213 bin takipçili SMM ajansı şu paylaşımı yaptı “Erkek ve trans modellere yönelik cinsel saldırı ve tacizler gündeme yeterine gelmiyor. İnsanların ünlü oldukları için cinsel tacizlerinin cezasız kalmasına izin vermemeliyiz. Her tacizci gibi onlara da hesap sorulmalı”

2.3 milyon takipçisi olan Diet Prada ise, ifşa mesajlarından çeşitli ekran görüntüleri paylaştı.

Suçlamaların ardından Alexander Wang’den herhangi bir açıklama gelmedi. Wang, sosyal medya hesaplarını yoruma kapattı.