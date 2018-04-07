Moda Tasarım Yarışması'nın final defilesi Lunapark'ta yapıldı

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) 13\'üncü Moda Tasarım Yarışması, İzmir Kültürpark\'taki Lunapark\'ta yapılan final defilesi ile sona erdi.

Finale kalan 10 tasarımcının nostalji ile bugünü buluşturan tasarımlar, İzmir Kültürpark\'taki Lunapark\'ta sergilendi. Tasarımlar, defileyi izleyen 500 kişinin büyük beğenisini topladı. Yarışmayı Cihad Sünbül kazanırken, ikinciliği Atlan Toygar Rona, üçüncülüğü ise Fatma Süleymanoğlu elde etti. Finalistlerin sonbahar-kış koleksiyonundan hazırladıkları 4\'er kostümü, İstanbul\'un olduğu kadar İzmirliler\'in de yakından tanıdığı Öner Evez ve Yakup Biçer koreografisiyle podyumda sergiledi. Yarışmanın birincisi Cihad Sünbül 15 bin TL, ikincisi Atlan Toygar Rona 10 bin TL ve üçüncüsü Fatma Süleymanoğlu ise 5 bin TL para ödülünün sahibi oldu. İlk üçe giren tasarımcılar, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği\'nin sunduğu projenin Ekonomi Bakanlığı\'nca tasarım tebliğinde yazan koşulları yerine getirmeleri halinde, yurt dışında eğitim desteğine başvurabilecek.

EİB 13\'üncü Moda Tasarım Yarışması\'nda birinci olan Cihad Sünbül\'ün ödülünü Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler verdi. İkinci olan Atlan Toygar Rona, ödülünü Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk ve TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki\'nin elinden aldı. Yarışmanın üçüncüsü Fatma Süleymanoğlu\'nun ödülünü ise Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu takdim etti.

Gecede, Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, EİB Moda Tasarım Yarışması\'nda yaptığı konuşma ile hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatçılarına veda etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ise; hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün 17 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, Ege Bölgesi\'nin hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu kaydetti

Gece canlı müzik performansı ile geç saatlere kadar devam etti.

JÜRİDE KİMLER YER ALDI?

EİB Moda Tasarım Yarışması\'nın jürisinde; Burak Sertbaş, Tuvana Büyükçınar, Simay Bülbül, Gamze Saraçoğlu, Özlem Kaya, Nejla Güvenç, Yıldırım Mayruk, Lara Sayılgan, Ceyda Balaban, Hakan Öztürk, Dilek Süslüer ve İsmail Acar görev yaptı.

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