'Moda sanatsal olabilir ama asla sanat değildir'

New York Times, onun için 'modanın en önemli beyinlerinden' diyor. 'Modanın Oscar'ı olarak da bilinen Amerikan Moda Tasarımcıları Konseyi'nin 'uluslararası tasarımcı' ödülünü bu yıl o aldı.Konsey başkanı Diane Von Furstenberg, "Bu ödülü sadece muhteşem koleksiyonları için vermiyoruz;" derken Dries Van Noten'ın 20 küsür yıllık tasarım geçmişi boyunca yaptığı çalışmaları ve bağımsızlığını da yüceltiyordu.Etnik desenleri, baskıları, renkleri ve kumaşları kullanışıyla bilinen Van Noten'ın ilkbahar-yaz 2009 koleksiyonu ise, tasarımcının geçmişe bir perde çektiğini düşündürtüyordu. Ama ne perde! Sektörün ünlü moda gazetesi WWD'den tutun da Vogue editörlerine kadar herkes, Van Noten'ın yeni sezonun en iyi koleksiyonlarından birini sunduğu görüşünde birleşiyor.Van Noten bugün 50 yaşında. Kariyerini, doğup büyüdüğü Belçika'nın Antwerp şehrinde sürdürüyor, boş zamanlarını bahçesiyle uğraşarak değerlendiriyor. Hayatını moda merkezlerinde sürdürmemekten son derece memnun; "Moda sirkini sağlıklı bir uzaklıktan izliyorum, birçok şeyi daha farklı açıdan görüyorum" diyor.Yeni koleksiyonunu ve modaya 'ulaşılabilir' bakışını ise, Sabah'a anlatıyor...- Öncelikle, kumaşlara aşırı bir düşkünlüğüm var. Kumaşlar benim için hep vazgeçilmezdi ve bundan sonra da tasarımlarımın temelini oluşturmaya devam edecek. Dokunuşları, hissiyatları ve kıvrımları, benim başlıca ilham kaynağım. Kumaşlar, yaratıcı yönümü ortaya çıkarmamı ciddi şekilde teşvik ediyor.- Yeni koleksiyonun çizgileri son derece sade. Bir erkek gardırobundan ilham aldım. Bunu da hassas bir form ve couture'ün el işçiliğiyle birleştirdim. Baskıları farklı bir prizmadan inceledim.Silüetleri siyah-beyaz yatay ve dikey grafik baskılarla, kimi zaman da yumuşak pastel renk bloklarıyla tasvir ettim.- Kulağa biraz klişe gelebilir ama inanın hepsini çok sevdim. 55 parçalık koleksiyonun her bir parçasını birbirinden bağımsız tasarladım ama her birini ayrı ayrı, çok beğendim.- İlkbahar-yaz koleksiyonu için modern sanatın yalınlığından ve sadeliğinden çok etkilendim. Ama bu yalınlığı kıyafetlerde, sıcaklık ve zenginlikle birleştirdim. Koton poplin gibi maskülen kumaşların tazeliğini, ipek ve brokarla buluşturdum mesela. Veya beyaz bir erkek gömleğinin üzerine olağanüstü detaylı altın işlemeler yaptım.- İlkbahar-yaz sezonu aslında geçmiş sezonlardan o kadar da farklı değil. Bir kopma değil de, evrim diyebiliriz. Bir önceki sezona bir tepkiydi belki de; çok güzel bir yemeğin üzerine yenen bir sorbe gibi. Yaratıcı sürecimin nasıl gelişeceğini, inanın ben de çok bilmek isterdim. Ama ne yazık ki, veya belki iyi ki de, öyle olmuyor. Gelecek sezonların neler getireceğini zaman gösterecek.- Bir 'yaratıcı' ve 'giyici' olarak modayı yaratıcı ve 'sanatsal' buluyorum. Ama modaya hiçbir zaman 'sanat' denemez. Bir tasarımcının kendi anlatımı bile, sanatsal içeriği içinde değişebilir. Modanın, bugün sanat denen şeyden daha ulaşılabilir olması gerektiğini savundum hem. Bugün de öyle düşünüyorum.Givency - Dries Van Noten koleksiyonuBirçok tasarımcı, modanın nabzının attığı yerlere taşınmayı tercih ettiği halde siz hâlâ Antwerp'te yaşıyorsunuz.- Moda artık global bir kavram. Belçika'da yaşamak tabii ki birçok şeyi farklı bir açıdan görmemi sağlıyor. Bir koleksiyonu tamamladıktan sonra Antwerp'e dönüyor moda sirkini sağlıklı bir uzaklıktan seyrediyorum.- Belçika'nın tarihi ve coğrafi konumu nedeniyle sanatsal anlamda hep deneyselsellik ön planda olmuştur.Dünyada yakaşık 400 noktada bulunan Dries Van Noten tasarımları, Türkiye'de ise Beymen'de satılıyor. Van Noten'ın kolay kullanımlı ilkbaharyaz 2009 koleksiyonuna ipek, saten ve beyaz poplinler hâkim. Koton gömleklerle beraber giyilen altın işlemeli etekler, Parizyen şıklığın varabileceği son noktalardan. Etekler ve elbiseler genelde diz boyunda ya da diz altında bitiyor.Ağırlıklı olarak siyah-beyaz kareler ve çizgilerden oluşan göz kamaştırıcı geometrik desenlere, sportif bir bakış açısı hâkim. Van Noten'ın dillere destan etnik tutkusu ise sadece takılarda ve ayakkabılarda karşımıza çıkıyor. 60'lar esintili güneş gözlükleri ile başa sarılan siyah eşarplar koleksiyonu tamamlıyor.- Tasarımlarımı tek tarz bir kadın için yapmıyorum. Giyimle ilgili bazı seçenekler sunuyorum ama kimseyi bir şeye zorlamamaya özen gösteriyorum. Kıyafetlerimi tercih eden kadın ve erkekler, benim tasarımlarımı kendi gardıroplarıyla karıştırarak kendilerini ifade etmeyi seçen insanlar. Kendine özgü stiller ve bunların daha da kişiselleştirilmesi, benim için en önemli şey.- Moda bugün artık o kadar çok kişi (tasarımcı ve diğerleri) ve akımla (sosyal, yaratıcı) şekilleniyor ki, aralarından birini seçmek inanın çok güç.