Moda Sahnesi’ne 20 bin liralık elektrik faturası gelmişti; tiyatronun yarın elektriğinin kesilmesi bekleniyor

Elektriğe yapılan yüzde 125'lik zammın ardından İstanbul-Kadıköy’deki Moda Sahnesi ocak ayında gelen yaklaşık 20 bin liralık elektrik faturasını ödememe kararı almıştı. Moda Sahnesi’ne 18 Şubat 2022’de gelen ikinci ihtarda faturanın ödenmesine dair tanınan süre dolmak üzere. Elektriğinin her an kesilmesi beklenen Moda Sahnesi’nden yönetmen Kemal Aydoğan, "Tiyatro örgütlerinden henüz ses yok, herhalde elektriğimizin kesilmesini bekliyorlar" dedi.

Moda Sahnesi, yaklaşık 19 ay kapalı kalan tiyatro salonlarının pek çoğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği destekten kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle yararlanamamıştı.

Önceki aylarda yaklaşık 7 bin lira elektrik faturası gelen Moda Sahnesi’ne zamlardan sonra yaklaşık 20 bin lira fatura kesildi. Moda Sahnesi geçtiğimiz günlerde bu faturayı ödemeyeceklerini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Moda Sahnesi zamlı elektrik faturasını ödememekte kararlı

Medyascope'tan Edanur Tanış'ın haberine göre; Moda Sahnesi’ne 18 Şubat 2022’de gelen ikinci ihtarda elektrik faturasını ödemek için beş iş günü süreleri olduğu belirtildi. Bugün (23 Şubat) ya da yarın (24 Şubat) verilen süre tamamlandığı için Moda Sahnesi’nin elektriğinin kesilmesi bekleniyor.

Moda Sahnesi’nin elektrik faturasını ödememe kararının devam ettiğini söyleyen yönetmen Kemal Aydoğan, “Çünkü ödeyemiyoruz böyle bir paramız ve bütçemiz yok. Bize elektrik sağlayanların bu zamları geri çekmesi gerekiyor. Tek çözüm bu gibi duruyor. Meslektaşlarımızdan ve izleyicilerimizden destek var. Bu tavrı sürdürmemizde arkamızda olacaklarını söyleyenler var. Hatta faturanın ödenmesine destek olalım diyenler oldu” dedi.

Bazı tiyatroların ve sanat merkezlerinin de destek açıklamalarında bulunduğunu anlatan Aydoğan, “Tiyatro örgütlerinden henüz ses yok, herhalde elektriğimizin kesilmesini bekliyorlar. Kesilince harekete geçerler sanıyorum, bu iyi niyetli bir dilek olabilir tabii. Bildiğim kadarıyla faturasını ödememe kararı alan başka bir tiyatro yok, en azından deklare etmediler” diye devam etti.

Oyunlar devam edecek

Sahnenin elektriğinin kesilmesi ile ilgili endişeli olduklarını dile getiren Aydoğan, “Bu durum faaliyetimizi kesintiye uğratacak, en azından vasıf olarak niteliği düşürecektir. Fakat oyunlara tabii ki devam edeceğiz, hiç durmayacağız. Seyircilerimizden de bu konuda hem destek hem de anlayış bekleyeceğiz. Kültür sanat kurumlarına zamla birlikte gelen bu müdahalenin, özel tiyatroların içine düştüğü krizin, yapısal kriz olduğu anlaşılan bu krizin görünür kılınmasını da sağlayacağını düşünüyoruz bu eylemimizin” dedi.