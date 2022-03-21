Moda Sahnesi: 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne elektriğimiz kesik gireceğiz

Moda Sahnesi, ENERJİSA'nın kendilerini etiketleyerek 27 Mart Dünya Tiyatro Günü paylaşımı yapmalarını yaptığı paylaşımla eleştirdi. Paylaşımda, "Enerjisa, 27 Mart dünya tiyatro günümüzü kutlama mesajı göndermiş. Böyle bir güne elektriği kesik gireceğiz" denildi.

İstanbul Kadıköy’deki Moda Sahnesi sosyal medya hesabından EnerjiSA’nın ödenmeyen fatura nedeniyle ihtar gönderdiğini duyurdu. Twitter'dan yapılan paylaşıma "Ödemiyoruz" notu düşüldü.

Paylaşımda, "Enerjisa, 27 Mart dünya tiyatro günümüzü kutlama mesajı göndermiş. Böyle bir güne elektriği kesik gireceğiz. AVM’lere uygulanan indirim tiyatro salonlarına uygulanmadığı için bu mesajların muhatabı oluyoruz. Daha önce söylemiştik şimdi tekrar edelim” ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Moda Sahnesi, Aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının Ocak ayında 20 bin lira, şubat ayında ise 19 bin 270 lira gelmesine tepki göstererek sosyal medya hesaplarından faturaları ödemeyeceğini açıklamıştı. Üst üste ihtarların gittiği Moda Sahnesi’nde 10 Mart Perşembe sabahı elektrikler kesildi. Elektrikler, gelen tepkiler üzerine yeniden açıldı.

Moda Sahnesi’nin sanat yönetmeni Kemal Aydoğan Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zaten bu sonucu bekliyorduk, şaşırtan bir sonuç değil. Bunu yapabileceklerini tabii ki düşünüyorduk ancak bir taraftan da biraz insaniyetli olur yapmazlar, bir kültür sanat kurumu kurumunu gözetirler diye de düşünüyorduk. Sonuçta onlar burjuvalar ve sanatın ne anlama geldiğini bizden daha iyi biliyorlar diye düşünüyorduk. Ama ama ne derler, 'takke düştü kel göründü'.

Faturaları ödemeyi düşünmüyorduk, bundan sonra hiç düşünmüyoruz. Bundan sonra buraya sadece beton dökebilirler çalıştırmamak için ama bizden bir kuruş alamazlar. Biz bu elektriği öyle ya da böyle kullanıp çalışmaya devam edeceğiz. Bu bir hak mahrumiyetidir. Avukatlarımız bu mahrumiyetten doğan haklarımızı şu an araştırıyor. Ayrıca bir vatandaş olarak bizi 2 derecede bu soğuğa mahkum edebilme güçlerinin nereden kaynaklandığını da sorguluyoruz. Kim ki bunlar, bir 'ekmek kapısı'na, bir tiyatro faaliyetine kilit vurarak bu karda kışta buna mahkum ediyorlar?

Herhangi bir yerden de dönüş olmadı. Türkiye'nin sadece sermayesi duyarsız değil, sosyal demokrat belediyeleri ve sosyal demokrat partileri de duyarsız."

AYEDAŞ: Fatura borcu ödendi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "10 Mart 2022'de kesmeye konu olan fatura borcunun ödendiği bilgisinin şirketimiz sistemlerine yansıması üzerine, elektrik enerjisi tarafımızca yeniden açılmıştır" denildi.

MODA SAHNESİ: Ödeme kim tarafından yapıldı

Moda Sahnesi, AYEDAŞ'ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Enerjisa, moda sahnesi tarafından elektrik ödemesinin yapıldığına ilişkin bir açıklama yapmıştır. Yapılan bu ödemeyi biz de Enerjisa’nın açıklamasından öğrendik. Enerjisa, bu iddiasını ödemenin kim tarafından yapıldığını söyleyerek kamuoyuna açıklamak zorundadır" denildi.