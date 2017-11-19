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Yaşam

Moda sahilinde denize düşen kişi hayatını kaybetti

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

19 Kasım 2017 21:59

Kadıköy Moda Sahilinde 35 yaşlarında bir vatandaş henüz belirlenemeyen bir şekilde denize düştü. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında denize düşen vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Moda sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Moda sahilinde arkadaşlarıyla oturan 35 yaşlarında kimliği öğrenilemeyen bir kişi henüz bilinmeyen bir şekilde denize düştü. Şahsın denize düştüğünü gören arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

DHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda karadan polis, sağlık ve itfaiye ekibinin yanı sıra denizden de Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı bölgede arama yapan Sahil Güvenlik ekipleri ve Denizden Arama Kurtarma (DAKSAR) ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında şahıs ölü olarak denizden çıkartıldı. Kıyıya getirilen şahsın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Olaya tanık olan bir vatandaş, “Ben sahilde yürürken, kalabalık gördüm, sarhoş bir vatandaş denize düşmüş diye söylediler. Bu çocuklar vatandaşı çıkartmışlar. Fakat o denizde biralarının olduğunu söyleyerek tekrar denize girmiş. Daha sonrasında çocuklar denizden çıkartamamışlar. Daha sonra deniz polisi ve ekipler vatandaşın cansız bedenini denizden çıkarttılar” diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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KadıköyModadenize düştü

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