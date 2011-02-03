-MODA RÜZGARI İSTANBUL'DA ESTİ İSTANBUL (A.A) - 03.02.2011 - İstanbul'un en büyük moda etkinliği İstanbul Fashion Week (IFW), marka ve tasarımcıların hazırladığı defileler ile başladı. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) organizasyonunda, Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), İstanbul Moda Akademisi (IMD) işbirliğinde Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun ana sponsorluğunda bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve Santralistanbul'da yapılan ilk defilede, Gizia'nın 2011-2012 sonbahar kış koleksiyonu tanıtıldı. İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, defileyi organizasyonda yer alan diğer sektör temsilcileri ve modayı takip eden İstanbullularla birlikte izledi. Etkinlik kapsamındaki ''Karma 1'' adı verilen ikinci defilede ise Zeynep Erdoğan, Zeynep Tosun ve Niyazi Erdoğan'ın tasarımları yer aldı. ''Karma 1'' defilesini izlemesi beklenen Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın Ankara'daki patlama nedeniyle etkinliğe katılamadığı öğrenildi. Moda tasarımı alanında dünyaya bilgi akışını sağlamak ve dünyanın önde gelen moda basını ve alıcılarının dikkatini İstanbul'a çekmek üzere kurgulanan ''İstanbul Fashion Week'' ile tasarım ve üretimden perakendeye, Türkiye'nin tüm tekstil ve moda endüstrisi tüm yön verenleriyle tek platformda buluştu. Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcıları ile hazır giyim markalarını bir araya getirerek, modayı tek bir çatı altında toplayan ''İstanbul Fashion Week'' 18 tasarımcı ve 9 markanın katılımıyla 21 defileye ev sahipliği yapacak. ''İstanbul Fashion Week'' kapsamında Atıl Kutoğlu, Simay Bülbül, Günseli Türkay, Mehtap Elaidi, Özgür Mansur, Gamze Saraçoğlu, Gül Ağış, Özlem Kaya ve Arzu Kaprol, bireysel defile ile koleksiyonlarını tanıtacak. Etkinlik kapsamında 3 karma defile yapılacak. ''Karma 2''de Deniz Kaprol, Tuvana Büyükçınar, Nejla Güvenç, Rana-Berna Canok yer alıyor. Aslı Güler ve Jale Hürdoğan ise ''Karma 3'' olarak aynı podyumu paylaşacak. -YABANCI MODELLER DE DEFİLELERDE YER ALACAK- Arzu Kaprol, 2011-2012 Kış Koleksiyonu konsept sunumunu Kuruçeşme'deki Arzu Kaprol Couture Showroom'unda yapacak. Gizia, G. Gentile, Ramsey, Damat-Tween, Colin's, AVVA, Derimod ve Koton markalarının katıldığı IFW'de Amerikalı aktris ve burlesgue yıldızı Dita Von Teese ile süper model İrina Shayk, Damat Tween defilesinde podyuma çıkacak. Alman top model Franziska Knuppe, Amerikalı top model Giorgio Coopper ve siyahi manken Christelle Koko ise Atıl Kutoğlu defilesinde yer alacak. Ünlü model Alice Dellal de Mavi defilesinde podyuma çıkacak. İstanbul Fashion Week'i izlemek üzere 40 binden fazla kişinin Santralistanbul'u ziyaret etmesi, ayrıca aralarında İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, Rusya, İspanya ve İskandinav ülkelerinden 500'den fazla yabancı alım gruplarının İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Dünyanın tanınmış moda dergilerinin editörleri, gazeteciler ve blogger'larla çok sayıda yabancı basın mensubunun da izlediği IFW, 6 Şubat Pazar günü sona erecek.