Moda, orta yaş üstüne yöneldi

Dünyanın önde gelen moda firmaları, kriz nedeniyle lüks ürünlerini tüketecek maddi durumları iyi olan orta yaş üstü kesimi hedef kitle olarak belirledi.



Gençlerin şu an eskisi gibi lüks ve pahalı tüketim mallarını alabilecek durumda olmadığına dikkat çeken şirketler, yeni müşteri profiline uyacak mankenlerin peşine düştü. Yeni nesil mankenlere göre az para talep eden bu orta yaşlı mankenler yeniden firmaların gözdesi haline geldi. Jerry Hall, Chanel'le, Helena Christensen ise Agent Provocateur ile anlaştı. Jane Fonda da L'Oreal'in yüzü oldu.