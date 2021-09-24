Moda markası Saint Laurent, kürk kullanarak giysi tasarlamayı bırakacak

Ana şirketi Kering, Fransız moda markası Saint Laurent'in gelecek yıldan itibaren kürk kullanarak giysi tasarlamayı bırakacağını duyurdu.

Firma, bir başka Kering markası olan Brioni'nin de 2022 sonbahar koleksiyonlarında kürksüz olacağını söyledi.

Dünyanın "değiştiğini" söyleyen Kering CEO'su François-Henri Pinault, "Hayvan refahı söz konusu olduğunda, grubumuz her zaman kendi tedarik zincirindeki ve genel olarak lüks sektöründeki uygulamaları geliştirmeye istekli olduğunu göstermiştir" dedi.

Kar amacı gütmeyen kuruluş Hayvanlara Etik Muameleden Sorumlu Kişiler (Peta), Kering'in kürk kullanımını yasaklaması için "on yıllardır süren" bir baskının ardından alınan kararı memnuniyetle karşıladı.

Pinault "Artık tüm koleksiyonlarımızda kürk kullanımına son vererek bir adım daha atmanın zamanı geldi. Müşterilerimizle birlikte dünya da değişti ve lüksün de doğal olarak buna uyum sağlaması gerekiyor" dedi.