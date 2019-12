Moda ikonlarından stil sırları

T24- Modayı stil haline getirmiş altı kadın, gardıroplarının hazinelerini ve stillerinin vazgeçilmezlerini Harper's Bazaar dergisine anlattı

DENİZ BERDAN (Blog yazarı ve pasta şefi)







Yeniliklere açık, sürrealist, uyumsuzluğun uyumunu seven, marka takıntısı olmayan biriyim.

Giydiklerimi tablo gibi görüyorum ve benim için güzel bir tablo, görüntülerin ve desenlerin sentezinden oluşuyor.

Modanın fazla ciddiye alınmaması gerektiğini düşünüyorum ama sanatla birlikteliğinden doğan yeni fikir ve yaklaşımları seviyorum.

İçinde kendimi mutlu ve güvenli hissettiğim Aslı Filinta ürünlerden almadan duramam.

Bence moda ikonları her döneme hitap eden, popüler kültürün yarattığı genelin beğenisine uygun kişiler.



EDA TAŞPINAR (Trendikon programının yapımcısı ve sunucusu)







Değişken bir tarzım var. Bence sürekli aynı tarz giyinmek çok sıkıcı. Şu anda gencim ve vücudum iyi. Belki de bu yüzden deniyorum. O gün kendimi neyle daha iyi hissediyorsam öyle giyiniyorum; bazen avangart, bazen hippi.

Moda bir hayat tarzı. Kendini nasıl istersen o şekilde ifade ediyorsun, bu da çok güzel bir şey. Ama çok da ciddiye almayıp keyfini çıkarmak lazım.

Her sezon almaktan bıkmadığım şeylerden biri ayakkabı. Bence elbiseyi gösteren şey de zaten ayakkabı. Güzel ve eksantrik ayakkabılarayı seviyorum.

AHU YAĞTU (Model ve oyuncu)







Eklektik, vintage kıyafetlerle günümüz trendlerini karıştırmayı seviyorum.

Modayı körü körüne takip edip uygulamaktan yana değilim. Yeniliklerden ve trendlerden tabii ki haberim oluyor, ama tarzıma uyduğu kadarıyla uygulamayı tercih ediyorum.

Şapka takmayı çok seviyorum. Durmadan şapka alıyorum. Aslında daha çok aksesuvar ağırlıklı alışverişler yapıyorum.

Tüm zamanların moda ikonu deyince aklıma Coco Chanel'in pantolonlu görüntüsü geliyor.

SİREN ERTAN ÇARMIKLI (Moda tasarımcısı)







Klasik ama mutlaka farklı detayların hakim olduğu bir stilim var.

Bana göre moda hayatın tuzu, biberi, neşesidir. Ama kafaya çok da takmaya gerek yok. Benim için önemli olan iyi ve doğru giyinmektir. Çünkü 'iyi ve doğru giyinmek', hayatınızı hiç çaktırmadan etkiler.

Kıyafetlerimin çoğunu kendim yaptığımdan, daha çok ayakkabı, mücevher ve aksesuvar alıyorum. Almadan duramadığım şey ise çanta.

Coco Chanel, Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Jane Birkin gibi isimler, 'tüm zamanların moda ikonu' sıfatını hak ediyor bence.

BAŞAK DİZER FRANSEZ (Alışveriş ve Stil Danışmanı)







Stilim eklektik diyebilirim. Yeni ve eskiyi, vintage ve pop stili, romantik ve asi tarzları birarada kullanmayı seviyorum.

Eğlenceli, renkli ve değişken bir konuolduğu için modayı çok seviyorum. Yeni sezon tasarımcı defilelerini takip ediyorum ve sokak modasıyla devamlı besleniyorum.

Aksesuvarın kıyafet kadar önemli olduğunu düşünüyorum ve almadan duramıyorum. Bir nevi küçük heykel gibiler.

AYŞE KUCUROĞLU (İşletmeci)







Biraz Kurt Cobain'in anneannesi gibi, biraz Coco Chanel'in izlerini taşıyan bir tarzım var. Fazla düzgün ve muntazam görünmeye karşıyım. Çizgili aşığıyım. Ve hep eskiyi referans alırım.

Bence moda tavır almaktır. Belki de modayı eğlenceli ve anlamlı bulduğum için seviyorum.

Renk renk, desen desen hırka almadan duramıyorum.

Tüm zamanların moda ikonu kesinlikle Coco Chanel. Hem maskülen hem de çok kadınsı olabilmesi beni çok etkilemiştir.

Beni en çok etkileyen moda objeleri; deri eldiven ve platform topuklardır.