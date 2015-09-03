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Çevre

Moda için yapılan katliama dur diyecek proje

Hollandalı tasarımcılar, atık meyve ve sebzelerden deri üretti

03 Eylül 2015 23:56

Hollandalı tasarımcılar , Rotterdam’daki marketlerden toplanan atık meyveler ile yüksek kalitede deri üretti. Fruitleather isimli proje sayesinde atık meyve ve sebzelerden yüksek kalitede deri üreten tasarımcılar, bozulan meyvelerin imha edilmesi için kilo başına 10 sent ödemek zorunda kalan ve bu yüzden yasadışı atık yolunu seçen market sahiplerine de bir alternatif oluşturuyor.

Gaiadergi’de yer alan habere göre, Rotterdam’daki marketlerden herhangi birinin günlük attığı çürük meyve ve sebze yaklaşık 3 bin 500 kg. Bu atıklar, yenmemesine rağmen tekrar böyle bir amaç için tekrar kullanılabilir.

Rotterdam’daki Williem de Kooning Akademisi tasarım öğrencilerinden oluşan ekip, gösterişli restoranlardaki şeflerin yolundan gidiyor: Meyveleri ez, pişir ve mumsu dokuyu yakalamak için kurut.

Moda için yapılan katliama dur diyecek proje: Atık meyve ve sebzelerden deri üretildi

Dokusu ve duruşuyla mükemmel sayılabilecek bir deri hayal edin, üstelik yenilenebilir bir kaynak ve bunun için hayvanların katledilmesine de gerek yok.

Hollandalı tasarımcıların kolektif bir çalışmaya ortaya çıkarttıkları tasarım, Rotterdam’daki marketlerden toplanan atık meyveler ile gerçekleştiriliyor. Rotterdam Fruitleather isimli proje sayesinde atık meyve ve sebzelerden yüksek kalitede deri üreten tasarımcılar, bozulan meyvelerin imha edilmesi için kilo başına 10 sent ödemek zorunda kalan ve bu yüzden yasadışı atık yolunu seçen market sahiplerine de bir alternatif oluşturuyor.

Rotterdam’daki marketlerden herhangi birinin günlük attığı çürük meyve ve sebze yaklaşık 3 bin 500 kg. Bu atıklar, yenmemesine rağmen tekrar böyle bir amaç için tekrar kullanılabilir.

 

Rotterdam’daki Williem de Kooning Akademisi tasarım öğrencilerinden oluşan ekip, gösterişli restoranlardaki şeflerin yolundan gidiyor: Meyveleri ez, pişir ve mumsu dokuyu yakalamak için kurut.

Bu yöntem, zamanla başka tasarımlar için de uygulanabilir. Videoda çantalar, süslemeler ve hatta bir sandalye sergileniyor. Tasarımcılar, “Tamamen meyve deriyi kullanarak bir çanta tasarladık. Bu çanta, meyve derinin bir materyal olarak adlandırılması gerektiğini kanıtlayan kaliteyi ve olanakları da gözler önüne seriyor” diyor.

Ekip, bu konudaki gelişmelerle birlikte meyve derinin ticari amaçlı uygulanabilen bir materyal olabileceğini de düşünüyor. Tasarımın plastik ve ambalajlara da bir alternatif olabileceği de ele alınan diğer fikirler arasında.

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