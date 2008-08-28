Moda Fuarı başlıyor

İstanbul’da CNR Ekspo’da düzenlenen IF 12. Uluslar arası Moda Fuarı bugün başlıyor. 30 Ağustos’a kadar sürecek fuar, 40 bin metrekarede 342 markaya ev sahipliği yapacak ve 33 ülkeden önemli alıcıları ağırlayacak.



CNR Ekspo Fuarcılık, IF Konseyi ve İTKİB’in güç birliği ile düzenlenen fuarın açılışını, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen yapacak. Fuarı 33 ülkeden, kurum ve kuruluş temsilcileri ile firma yetkilileri ziyaret edecek.



Yerli-yabancı 25 bin ziyaretçinin beklendiği IF 12. Uluslar arası İstanbul Moda Fuarı’na, 246 firma katılacak. Ziyaretçilerin yüzde 20’sini yabancıların oluşturacağı fuarda erkek ve kadın hazır giyim, triko, çocuk giyim, spor giyim, deri ve kürk, gece giysileri, iç giyim, çorap, yan sanayi ve aksesuarları sergilenecek.