Moda dünyasının en çok konuşulan ismi

Beymen Kadın koleksiyonunun tasarımcısı İtalyan modacı, bu sezon Valentino Rome koleksiyonlarının da baş tasarımcısı oldu.



Valentino Rome koleksiyonunun baş tasarımcısı olmak ne anlama geliyor?



-Valentino’nun üç ana koleksiyonu var. Hazır giyim, haute couture ve Rome. Ben üçüncüsünün tasarımından sorumlu ekibin başındayım. Rome koleksiyonunda fiyatlar, hazır giyime oranla daha yüksek. Bu koleksiyonun modelleri defile yapılıp podyuma çıkarılmıyor. Mağazalara gelip keşfetmeyi seven müşteri hedefleniyor. Valentino hazır giyim koleksiyonundan daha küçük ve sınırlı bir koleksiyon.



Beymen ve Valentino arasında ayrım yapmakta zorlanıyor musunuz? İki marka farklı ama trendler aynı. Mesela bu yazın trendlerinden puantiyeyi iki marka içinde kullandınız...



-Evet puantiye kullandım ama farklı şekillerde. Aynı kumaşı kullanmayı etik bulmuyorum.



Valentino ve Beymen kadınının benzeyen yönü yok mu?



-Aslında birbirlerinden çok farklılar ama iki kadın da çok renkli ve minimalizmden hoşlanmıyor.



Beymen için beş yıldır tasarlıyorsunuz, onun daha eski olması işinizi kolaylaştırıyor mu?



-Tabii çok alıştım. Ama Valentino’da da zorlamıyorum çünkü orada çok köklü bir ekip var.



Valentino ekibi Beymen için yaptıklarınızı gördü mü? Bu işi almanızda Beymen’in bir katkısı oldu mu?



-Tabii kesinlikle. Bütün tasarımlarımı gördüler. Eminim etkilenmişlerdir.



Beymen kadını bu yaz nasıl?



-Koleksiyonun ismi Metamorfoz. Puantiye ve dantel çok baskın. Üç pilili bilekte biten pantolonlar, 50’lerdeki gibi volümlü etekler, volan katlı ve komple dantel günlük elbiseler, turuncu ve indigo mavi lazer kesimli deri ceketler, ortanca çiçeği deseni göze çarpıyor. Yüzde yüz ipek kumaş kullanarak ürettiğimiz abiye elbiseleri de unutmayalım.



Bu sezon ayakkabılar da çok iddialı değil mi?



-Evet, Giuseppe Zanotti tarafından İtalya’da üretildi. Krem ve turuncu renkler, gizli platform ve deri dantel işlemeler dikkat çekiyor.



Ekonomik krizin koleksiyonunuza etkileri oldu mu?



-Oldu tabii. Biz moda tasarımcılarının bu dönemde önemli bir görevi var: Kadınların kendilerini daha iyi hissetmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Yani, daha yaratıcı olmanın zamanı.



Sizce 2009’un öne çıkan ilk beş trendi neler?



-Puantiye ve kabarık etekli elbiseler, dantel desen lazer kesimli deriler ve ayakkabılar, küçük çantalar, saten, ipek gibi akıcı kumaşlardan pijama görünümlü kombinler, sigaret kesimli volümlü, pilili pantolonlar.



