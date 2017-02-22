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Moda dünyasının 81 ismi, Trump'a 'Ben göçmenim' dedi

Siyah-beyaz çekilen videoda, Adriana Lima ve Doutzen Kroes gibi isimler dikkat çekiyor

22 Şubat 2017 17:08

Moda dünyasından 81 kişi yer aldıkları bir video ile ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlere yönelik siyasetine ve 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına giriş yasağı getiren kararnamesine tepki gösterdi.

ABD'de yayımlanan moda dergisi 'W' tarafından hazırlanan ve video paylaşım platformu YouTube aracılığı yayılan görüntülerde dünyanın farklı ülkelerinden 81 moda tasarımcısı, fotoğraf, manken, sanatçı ve sanat yönetmeni yer aldı.

 "Ben Adriana Lima ve göçmenim"

Videoda özellikle dünyanın en ünlü mankenleri arasında sayılan Brezilyalı Adrina Lima veya Hollandalı Doutzen Kroes gibi isimler dikkati çekiyor. Siyah-beyaz çekilen videoda, Adriana Lima "Ben Adriana Lima ve göçmenim" dedi.

"ABD'ye çok teşekkür  ederim”

DW Türkçe'nin aktardığına göre New York kentindeki Milk Stüdyolarında çekilen videonun sonunda yer alan Belçika kökenli ABD'li modacı Diane von Fürstenberg "ABD'ye çok teşekkür ederim” dedi.

71 yaşındaki Yahudi kökenli Von Fürstenberg'in Yunanistan kökenli bir Yahudi olan annesi Yahudi soykırımından sağ kurtulmuştu.

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