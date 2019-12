Moda dünyası O'nu konuşuyor

Hürriyet gazetesi Taka markasının yaratıcısı Tania Eskenazi ile aldığı ödülü ve yarattığı markayı konuştu;- Ödülü Dallas Market Center veriyor. Burası dünyanın en büyük toptan satış alanlarından biri. Yaklaşık 650 bin metrekare. Yılda 200 bin perakende alıcısı ziyaret ediyor. Yarışmada moda basını ve sektörün önde gelenlerinden oluşan bir jüri vardı. Tasarım, işçilik, satış performansı gibi alanlarda değerlendirmeler yaptılar. Taka markası çağdaş günlük kıyafet dalında ödüle layık görüldü. Ödül 25 Ekim’de Dallas Market Center’daki galada verildi.- Tabii: Carolina Herrera, Missoni, Emilio Pucci, Diane Von Fustenberg, Hubert de Givenchy, Escada gibi markalar moda mükemmeliyet kategorisinde ödül almış. Nicole Miller, Lily Pulitzer, 7 for All Mankind, Paige Denim, AG Adriano Goldschmied, Custo Barcelona da bizim bu sene ödül almış olduğumuz hazır giyim kategorisinde...- Dört.- İlk koleksiyonumuzu yaratırken geleneksel tülbentlerden yola çıkmıştık. On farklı desenimiz, sekiz rengimiz vardı. Küçücük bir plaj kıyafeti koleksiyonuydu aslında. Tasarladığımız modelleri el işi oyalarla süslemiştik. Bugün her sezon piyasaya 150 farklı model çıkarıyoruz.-Taka incecik, yumuşacık ve rengarenk pamuklu kumaştan tasarladığı koleksiyonları ile tanınıyor. Çok beğenilen yüzde yüz ipek bir grubumuz var.- 300’ü aşkın çok katlı mağaza ve butikte satılıyoruz. 30’u aşkın ülkede varız.-Tünik, bluz, elbise, pantolon... 2009 yaz koleksiyonumuza çanta, takı, havlu, şapka, bikini gibi tamamlayıcı ürünler de ekledik.- Taka eski Osmanlı Türk kültüründen ilham alıyor, Avrupalı’nın gelişmiş moda zevkinin ve Amerikan ruhunun birleşmesiyle şık bir konsept ortaya koyuyor.- Eski ortağım Karyn ve Tania’nin ilk iki harfinden oluşuyor. Tüm dünyada kolay telaffuz ediliyor, akılda kolaylıkla kalan bir isim.- Türkiye’de hiç beklemediğimiz bir taleple karşılaştık. Müthiş bir müşteri kitlemiz var. Ben onlara Taka fanatikleri diyorum. Nişantaşı İstanbul’un kalbi.- Ürünlerimiz ucuz değil ama farklı fiyat aralıklarında seçeneklerimiz var.- Mevsim yaz ise ince pamuklu uzun bir elbise, kış ise yün pamuk karışımı incecik ama sıcacık tutan bir tünik.