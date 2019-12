Moda dünyası onları konuşuyor

Modanın son dönemdeki en heycan verici ismi olarak gösterilen Rodarte markasının yaratıcıları Kate ve Laura Mulleavy, Sabah'a konuştu. Mulleavy kardeşlerin hikâyesinin, modern bir peri masalından farkı yok aslında. Birisi sanat tarihi, diğeri ise İngiliz edebiyatı mezunu iki kız kardeşin en büyük tutkusu, moda tasarımıdır.Pasadena, Kaliforniya'da geçen çocuklukları boyunca bunu hayal etmişlerdir. Okullarını bitirince harekete geçmeye karar verirler. Laura (28), garsonluk yaparak biraz para biriktirmiştir. Kate (29) ise üzerini tamamlamak için plak koleksiyonunu satar. Ve tası tarağı toplayıp New York'a giderler. Ne moda sektöründen tek bir tanıdıkları, ne de defile yapacak sermayeleri vardır. 10 parçadan oluşan koleksiyonlarını, kâğıt bebeklere giydirerek bir otel odasında sunum yaparlar. Ve Women's Wear Daily sitesinin dikkatini çekmeyi başarırlar. Bir yıl içinde de tüm moda dünyasının. İkinci yıl yaptıkları sarı ipek elbise ise bugün Metropolitan Müzesi Kostüm Enstitüsü'nün kalıcı koleksiyonunun parçası.Markalarının ismini annelerinin kızlık soyadından alan 'Rodarte' kızları, moda dünyasındaki üçüncü yıllarını henüz dolduruyor. Kısacık mazilerine rağmen Vogue ve Elle gibi önemli dergilerce 'modadaki en heyecan verici isimler' olarak zikrediliyorlar.Vogue'un Yayın Yönetmeni Anna Wintour, hiçbir defilelerini kaçırmıyor.Victoria Beckham'ın geçen haftalarda giydiği Christian Louboutin imzalı ayakkabılar da,Rodarte markasını taşıyor.Aslında kendimizi bildik bileli tasarımcı olmak istiyorduk. Bu, çocukken, etrafımızdaki ağaçları yeniden tasarlama isteğimizle başladı. İçinde bulunduğumuz dokuyu sade ve hassas kumaşlarla yeniden yaratmak istiyorduk. Çocukluğumuz, kızılağaçlarla çevrili bir ortamda geçti.Büyürken çevrenizde o kadar heybetli organizmalar olunca, ışığa ve gölgeye farklı bakmaya başlıyorsunuz. Her şey gözünüze çok küçük ama önemli görünüyor.Detayların farkına aşırı varıyorsunuz. Çocukken Kaliforniya'da yaşadıklarımız sayesinde işimize bağlılığımız devam ediyor.Gerçekten, kendi vizyonumuzu bu kadar çok insanla paylaşabildiğimiz bir platform bulabildiğimize inanamıyoruz! Böyle müthiş bir destek gördüğümüz için çok şanslıyız. Aksi taktirde genç ve bağımsız tasarımcılar olarak ayakta kalamazdık.Hepsi! Tasarımlarımızda genelde bir denge yakalamaya çalışıyoruz. Hacim, yapı ve renkler, bizim kontrol ettiğimiz ama karmaşık bir etkileşim içine giriyor.Koleksiyonlarımız renk, teknik ve hareket anlamında sürekli değişip gelişiyor.Çok kaliteli ve el işi gerektiren giysiler yapıyoruz. Çünkü her bir parça üzerinde düşünülüyor ve hepsi hassas el işçiliği gerektiriyor. Elbiseler ortaya çıktığında çok hafiflermiş gibi bir duygu vermelerini istiyoruz. Ve gerçekten hafif olmaları için de çok özel teknikler kullanıyoruz. Teknik olarak çok zor ama görünüşte sade ve modern tasarımlar yapıyoruz.Kendimize has ifade şeklimizi keşfetmemiz ve tasarım vizyonumuzu geliştirmemiz diyebiliriz.Tek bir beyin olarak çalışıyoruz.Önce beraber tasarlıyoruz. Sonra tartışıyoruz. Sonra bir noktada anlaşıyoruz. Ama genelde hep anlaşıyoruz. Birbirimizden hiçbir saklımız gizlimiz yok. Çocukluğumuzdan beri çok güçlü bir diyaloğumuz vardı zaten.