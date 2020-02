Moda dünyası İzmir'de buluşacak

İZMİR, (DHA)- IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Fuarı, 22- 25 Ocak tarihleri arasında 13\'üncü kez, Fuarizmir\'de gerçekleştirilecek. 70\'in üzerinde ülke ve 81 ilden 30 bini aşkın ziyaretçinin gelmesi beklenen fuar, uluslararası moda şölenine dönüşecek.

Türkiye\'nin, Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFI) sertifikalı fuarı olan ve geçen yıl 23 bin 549 metrekare net alanı ile Avrupa rekorunu kıran IF Wedding Fashion İzmir, 2019 dünya ticaretinde de parlayacak. Her yıl dünyanın en seçkin markaları için Avrupalı üreticilerin yurt dışı koleksiyon siparişlerini verdiği fuara, 70\'in üzerinde ülke ve 81 ilden 30 bini aşkın alıcının gelmesi bekleniyor.

2018\'in atılımlarıyla yeni yılı dolu dolu karşılamaya hazırlandıklarını ifade eden İZFAŞ Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Z. Gül Şener, İzmir\'in fuarcılık sektöründe uluslararası standartlarda kendini kanıtladığını ifade ederek; 13. IF Wedding Fashion İzmir\'de yeni yılın önemli ticaret rakamlarına imza atılacağını belirtti. Dünyanın dört bir yanından alım heyetlerinin ağırlanacağı fuarda ayrıca; Amerika, Rusya, Hong Kong, Lübnan, Hindistan ve Romanya da katılımcı olarak yer alacak.

TASARIMDA MARKALAŞMA FARKI

Fuarcılıkta geleceğin tasarımla inşa edilebileceğine dikkat çeken Şener, \"2018 yılı rakamlarımızda ön gördüğümüz şekilde büyümeler yaşadık, ancak bizim için esas nokta geleceğe yatırım yapmak. Dünya artık tasarımı önemsiyor. Fuarcılık ve İzmir\'in geleceği için bizim de en büyük hedefimiz tasarımda markalaşmak. Artık dünyanın dikkatini çeken IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Fuarı, her geçen yıl alım gücü yüksek ziyaretçileri ve sektörün güçlü katılımcılarını ağırlamaya devam ediyor. Tasarımda markalaşmayla gerçekleşen farkın, 2019 sonu ihracat rakamlarına da yansımasını bekliyoruz. Uluslararası ticaretin gerçekleştiği bir platforma dönüşen IF Wedding Fashion İzmir, bunu biraz da tasarıma verilen değere borçlu\" dedi.

SEKTÖRDE YILIN İLK KAPSAMLI BULUŞMASI

Sektörün tüm bileşenlerinin yer alacağı 2019\'un ilk küresel buluşması olan fuar, yeni yılın ihracat rakamlarına doğrudan etki edecek. Fuara Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, İspanya, Portekiz, Rusya, İsrail, Lübnan ve İran başta olmak üzere dünyanın dört bir kıtasından bin 431 kişilik alım heyeti gelecek. Rusya\'nın ilk kez bu kadar kalabalık bir alım heyeti ile geleceği fuara, düğün törenlerine dünya üzerinde en çok yatırımı yapan Amerika ve Kanada gibi ülkelerden de alıcılar gelecek. Geçen yıl 2018 koleksiyonlarına büyük ilgi gösteren yabancı alıcıların özel siparişler de verdiği fuarda, 2019- 2020 özel ihracat koleksiyonları da görücüye çıkacak.

Fuarda ayrıca, uluslararası kimliği zenginleştirmek ve yabancı üreticilerin Türkiye\'de tanınır olmasını sağlamak amacıyla yabancı katılımcılar da yer alacak. Amerika\'dan abiye, Rusya\'dan gelinlik alanında çok güçlü markaların ilk kez katılacağı fuarda, Hong Kong ve Lübnan abiye, Romanya damatlık, Hindistan ise aksesuar koleksiyonlarını görücüye çıkaracak.

İZMİR\'İ TERCİH ETMEK İÇİN SEBEP ÇOK

Son yıllarda Avrupa ve Orta Doğu için önemli bir tedarikçi olan İzmir, IF Wedding Fashion İzmir ile ayrı bir kimliğe büründü. Milano ve Barcelona\'da olduğu gibi İzmir\'de de nitelikli ve sektöre büyük destekler veren bir fuar gerçekleşiyor. Avrupa\'da çoğu firma, kendi ülkelerinden ürün almak yerine İzmir pazarını tercih ediyor. Bu pazarın en çeşitli ürünlerinin sergilendiği vitrinler ise, IF Wedding Fashion İzmir\'de yer alıyor.

Uluslararası ticaretin merkezi haline dönüşmesinin yanı sıra defileleri, moda söyleşileri, yarışma ve sergileriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak 13. IF Wedding Fashion İzmir, 2019 yılına moda ve tasarımla damga vuracak. Sektörün en önemli firmalarının yer aldığı ve dünyaca ünlü isimlerin podyuma çıkacağı, biri karma olmak üzere 11 defile, yine ünlü mankenler tarafından sahnelenecek. Üç gün boyunca aralıksız sürecek defileler fuarı moda şölenine dönüştürecek.

2019-2020 MODASI YENİDEN YAZILACAK

Geleceğin modacılarının adını Türkiye\'ye ilk kez IF Wedding Fashion İzmir podyumlarından duyuran gelinlik tasarım yarışması, bu yıl 10\'uncu kez düzenlenecek. \'Sadelikteki Yaratıcılık\' temasıyla yarışacak genç tasarımcılar arasında ilk 15\'e kalanlar, kariyerlerindeki ilk ürünlerini IF Wedding Fashion İzmir podyumlarında sergileyecek.

Tasarım alanında yürütülen önemli çalışmalardan bir diğeri ise trend alanı olacak. Kurulacak alanda, moda dünyasının uzman isimleri yeni sezon trendlerini tanıtacak. Moda söyleşileri ve sergilerle zenginleşecek alanda ayrıca tasarım yarışması yarı finalistlerinin ürünleri de sergilenecek.



FOTOĞRAFLI